Caso Ifarhu: Investigación contra Bernardo Meneses por peculado por extensión es declarada causa compleja

Una jueza de garantías declaró como causa compleja una de las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en el Ifarhu y otorgó seis meses adicionales al Ministerio Público para continuar las pesquisas.

La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Sandra Castillo, declaró como causa compleja una de las investigaciones relacionadas con presuntas irregularidades en el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), en la que figura como investigado el exdirector de la entidad, Bernardo Meneses.

La decisión permite al Ministerio Público contar con un plazo adicional de seis meses para continuar con las investigaciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 502 del Código Procesal Penal.

Según se informó, en este expediente aparecen vinculadas nueve personas investigadas por los presuntos delitos de cohecho y peculado por extensión en perjuicio del Ifarhu, mientras que el exdirector es investigado por supuestos delitos de corrupción de servidores públicos y peculado por extensión.

Te puede interesar: Panamá expresa solidaridad con Costa Rica tras incidente durante gira de la presidenta Laura Fernández

La jueza sustentó la declaratoria de causa compleja en la pluralidad de hechos investigados y la cantidad de personas imputadas, elementos contemplados por la normativa vigente para otorgar una extensión extraordinaria del plazo de investigación.

Por otra parte, dentro del mismo caso, la jueza de garantías Diana García reprogramó para el próximo 24 de agosto de 2026 una audiencia de solicitud de acumulación de causas relacionada con otra investigación que sigue el Ministerio Público contra Meneses.

La audiencia fue aplazada debido a que varios de los ciudadanos presuntamente vinculados al proceso no han podido ser notificados, mientras que otros no han atendido los llamados realizados por la Fiscalía.

La solicitud busca acumular expedientes relacionados con presuntos delitos de peculado y blanqueo de capitales, en los que figuran el exdirector del Ifarhu y otras 31 personas, entre imputados e indiciados.

Las investigaciones se originaron tras una auditoría preliminar realizada por la Contraloría General de la República, que detectó presuntas irregularidades en la administración del Ifarhu durante el pasado quinquenio.