Panamá expresa solidaridad con Costa Rica tras incidente durante gira de la presidenta Laura Fernández

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá expresó este viernes su solidaridad con el gobierno y el pueblo costarricense tras un incidente ocurrido en Las Crucitas.

La República de Panamá expresó este viernes su solidaridad con Costa Rica tras un incidente registrado en la localidad de Las Crucitas, donde un fuerte estruendo obligó a activar los protocolos de seguridad durante una gira oficial de la presidenta Laura Fernández, según informó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

A través de un comunicado oficial, Panamá celebró que la mandataria, su comitiva y los ciudadanos presentes se encuentren fuera de peligro, y reconoció la rápida actuación de los cuerpos de seguridad y emergencia costarricenses ante el incidente. Asimismo, el Gobierno panameño manifestó su confianza en que las investigaciones en curso permitirán esclarecer plenamente lo ocurrido.

Como naciones hermanas unidas por históricos lazos de amistad y cooperación, Panamá reiteró su disposición de colaborar en cualquier esfuerzo que contribuya a la seguridad, la protección ambiental y el bienestar de las comunidades fronterizas de ambos países.