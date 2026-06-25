Con la Declaración de Panamá concluye la 56a. Asamblea General de la OEA

Los Estados miembros reafirmaron su compromiso con la democracia, la seguridad hemisférica y el multilateralismo en el cierre del encuentro celebrado en Panamá.

Ciudad de Panamá/La Organización de los Estados Americanos (OEA) dio por finalizada este miércoles su 56ª Asamblea General, celebrada en Panamá bajo el lema "América unida en el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá".

Durante la primera sesión plenaria, la Presidencia del encuentro quedó en manos del canciller panameño Javier Martínez-Acha Vásquez, mientras que la Vicepresidencia fue asumida por la ministra de Relaciones Exteriores de Haití, Raina Forbin.

Como punto central del encuentro, los Estados miembros adoptaron la Declaración de Panamá, un documento que lleva por título "Multilateralismo firme en defensa de la democracia, la seguridad hemisférica y la estabilidad en los Estados Americanos". En él, las naciones reafirmaron su compromiso con el Estado de derecho, los derechos humanos y el multilateralismo como herramientas fundamentales para fortalecer la cooperación en la región.

Temas clave de la Declaración

El texto aprobado pone énfasis en la necesidad de promover respuestas coordinadas frente a los desafíos comunes en materia de seguridad, fortalecer la lucha contra la delincuencia organizada transnacional e impulsar el desarrollo integral.

También se hace un llamado especial a reafirmar los principios consagrados en la Carta Democrática Interamericana, que este año cumple su vigésimo quinto aniversario.

Durante la jornada también se abordaron situaciones puntuales de la región. Se aprobó una resolución sobre la situación del Estado Plurinacional de Bolivia, mediante la cual se dio la bienvenida al despliegue de una misión de alto nivel para apoyar al gobierno boliviano en sus esfuerzos por restablecer la paz y el orden constitucional. El documento rechaza cualquier acción violenta que afecte los derechos humanos o comprometa la estabilidad democrática.

Otro de los puntos fuertes fue la Declaración sobre la Situación en Nicaragua, en la que la OEA expresó su profunda preocupación por el deterioro de los derechos humanos y el debilitamiento del orden democrático. El texto condena las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas y la tortura, y exige al Estado nicaragüense restablecer las libertades fundamentales.

También se aprobó por aclamación la declaración sobre la cuestión de las Islas Malvinas, que reafirma la necesidad de que Argentina y el Reino Unido reanuden las negociaciones sobre la disputa de soberanía.

Al cierre, la Asamblea agradeció al Gobierno y al pueblo de Panamá por la hospitalidad brindada, y reconoció la iniciativa de conmemorar el bicentenario del Congreso Anfictiónico de 1826 como un hito fundacional del multilateralismo en las Américas.

Resoluciones y declaraciones adoptadas

Durante la 56ª Asamblea General de la OEA se aprobaron los siguientes documentos: