Doble homicidio en Pueblo Nuevo eleva a más de 300 las muertes violentas en 2026

Las investigaciones continúan para determinar el móvil del crimen y establecer si el caso guarda relación con disputas entre grupos criminales u otros factores.

Ciudad de Panamá/Un doble homicidio se registró en el sector 7 de Pueblo Nuevo, en el área conocida como La Loma, donde dos personas fueron asesinadas a tiros cerca de una residencia.

De acuerdo con testigos, en el lugar se escuchó un intenso intercambio de disparos que alarmó a los residentes de la comunidad. Minutos después, al salir de sus viviendas para verificar lo ocurrido, encontraron a las dos víctimas sin signos vitales.

Tras el reporte, unidades de la Policía Nacional acordonaron la escena, mientras que personal de Criminalística y del Ministerio Público inició las diligencias para el levantamiento de evidencias y el inicio de las investigaciones que permitan esclarecer el hecho e identificar a los responsables.

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El crimen volvió a generar preocupación entre los habitantes del sector, quienes recordaron que hace poco más de un año, muy cerca del mismo lugar, fue asesinado un artista del género urbano, un hecho que también conmocionó a la comunidad.

Con este doble homicidio, la cifra de muertes violentas en Panamá supera las 300 en lo que va de 2026, de acuerdo con los registros preliminares, manteniendo la preocupación de las autoridades por el incremento de estos hechos delictivos.

Las investigaciones continúan para determinar el móvil del crimen y establecer si el caso guarda relación con disputas entre grupos criminales u otros factores.

Con información de Meredith Serracín