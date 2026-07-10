Estudiante de 17 años resulta herida en ataque a tiros contra un vehículo en San Martín

Según explicó el subcomisionado, la menor y sus familiares permanecían dentro del vehículo esperando a otro pariente cuando dos sujetos salieron de unos herbazales y realizaron múltiples disparos en dirección al automóvil .

Panamá/Una adolescente de 17 años resultó herida de bala la mañana de este viernes luego de que dos hombres encapuchados dispararan contra el vehículo en el que se encontraba junto a sus familiares, en el sector de San Martín, específicamente en Rana de Oro, corregimiento de Pedregal.

El subcomisionado Valerio Hernández, de la 15.ª Zona Policial de Don Bosco, informó que la alerta fue recibida alrededor de las 6:45 a. m., tras reportarse varias detonaciones en el área.

Según explicó, la joven y sus familiares permanecían dentro del vehículo esperando a otro pariente cuando dos sujetos salieron de unos herbazales y realizaron múltiples disparos en dirección al automóvil.

La adolescente fue trasladada de inmediato a la Policlínica J.J. Vallarino, y luego fue trasladada al Hospital Santo Tomás, tras recibir un impacto de bala a la altura del pecho, en el lado derecho. De acuerdo a datos extraoficiales, la niña se dirigía a la escuela con el tío y su abuela, cuando se dieron las detonaciones contra el vehículo donde viajaba.

De acuerdo con la Policía Nacional, luego del ataque los agresores huyeron por la misma zona boscosa desde donde salieron, mientras que los familiares condujeron el vehículo hasta otro punto cercano antes de solicitar ayuda.

Las autoridades mantienen un operativo en el sector para ubicar a los responsables, mientras el Ministerio Público desarrolla las investigaciones para esclarecer el móvil del ataque.

Consultado sobre si el objetivo de los malhechores era otra persona, el subcomisionado Hernández indicó que esa es una de las hipótesis que se analiza.

"Es probable, pero eso corresponde ya a las investigaciones que va a adelantar el Ministerio Público", señaló.

Con información de Jessica Román.