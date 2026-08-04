Aprueban $22.1 millones para ampliar venta de alimentos a bajo costo del IMA

La medida fue autorizada mediante la Resolución 85-26, que incorpora estos recursos al presupuesto de inversiones del IMA para la vigencia fiscal 2026.

Productos de la canasta básica que podrá encontrar en las Agroferias del IMA.

El Consejo de Gabinete aprobó un crédito adicional suplementario por B/.22,133,574 a favor del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), con el objetivo de reforzar la compra de alimentos que serán distribuidos a través de los programas sociales de la entidad en todo el país.

Temas relacionados

Consejo de Gabinete Instituto de Mercadeo Agropecuario alimentos
Si te lo perdiste
Lo último
stats