La medida fue autorizada mediante la Resolución 85-26, que incorpora estos recursos al presupuesto de inversiones del IMA para la vigencia fiscal 2026.

El Consejo de Gabinete aprobó un crédito adicional suplementario por B/.22,133,574 a favor del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), con el objetivo de reforzar la compra de alimentos que serán distribuidos a través de los programas sociales de la entidad en todo el país.