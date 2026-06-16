Ifarhu| Detención provisional para hombre vinculado al desvío de fondos de becas y PASE-U

El caso también abarca la presunta malversación de 414 cheques y 84 tarjetas clave social pertenecientes a la agencia regional del Ifarhu en Panamá Este.

Panamá/Un hombre permanecerá en detención provisional tras ser imputado por los delitos de peculado, en calidad de cómplice, y blanqueo de capitales, en calidad de autor, dentro de una investigación por el presunto desvío de recursos del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu).

La medida cautelar fue decretada luego de que el Ministerio Público sustentara riesgos procesales relacionados con la posible afectación de pruebas y el peligro para la comunidad.

Las investigaciones se remontan al período comprendido entre 2020 y 2022 y apuntan al presunto apoderamiento de fondos públicos correspondientes a los programas de becas, Seguro Educativo y del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U), por un monto aproximado de 98,605.80 dólares.

Según las pesquisas, el dinero fue puesto en circulación dentro del sistema financiero panameño.

El caso también abarca la presunta malversación de 414 cheques y 84 tarjetas clave social pertenecientes a la agencia regional del Ifarhu en Panamá Este. Durante las investigaciones se estableció que los cheques eran endosados a nombre de comerciantes de origen asiático para hacer efectivos los depósitos.

Con información de Meredith Serracín.