Sector privado reactiva Comité Intergremial del Agua para impulsar soluciones a la crisis hídrica

Durante su primera sesión de trabajo, las organizaciones acordaron centrar su agenda en dos ejes: promover respuestas inmediatas a las dificultades que afectan el suministro de agua y desarrollar acciones de mediano plazo para fortalecer la institucionalidad, la gobernanza y la sostenibilidad del recurso.

Panamá/Los principales gremios del sector empleador reactivaron el Comité Intergremial del Agua, un espacio permanente de coordinación que buscará impulsar propuestas para atender los problemas más urgentes relacionados con el abastecimiento, la gestión y la gobernanza del recurso hídrico en Panamá.

Durante su primera sesión de trabajo, las organizaciones acordaron centrar su agenda en dos ejes: promover respuestas inmediatas a las dificultades que afectan el suministro de agua y desarrollar acciones de mediano plazo para fortalecer la institucionalidad, la gobernanza y la sostenibilidad del recurso.

La iniciativa surge en un escenario marcado por los crecientes desafíos en la prestación del servicio de agua potable, el aumento de la demanda, los efectos de la variabilidad climática y la necesidad de nuevas inversiones en infraestructura. Frente a este panorama, los gremios consideran necesario avanzar en soluciones técnicas y sostenibles, sin dejar de lado las reformas estructurales que requiere el sector.

El Comité está integrado por:

Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa

Asociación de Propietarios de Inmuebles de Panamá

Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá

Cámara Panameña de la Construcción

Consejo Nacional de Promotores de Vivienda

Instituto Panameño de Arquitectura y Urbanismo

Sindicato de Industriales de Panamá

Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos

Los gremios señalaron que el comité da continuidad al compromiso asumido desde mayo de este año, cuando manifestaron públicamente su preocupación por la situación hídrica del país y su disposición de colaborar con las autoridades en la búsqueda de soluciones que permitan una gestión más eficiente, transparente y sostenible del agua.

En un comunicado conjunto, las organizaciones reiteraron que "el acceso al agua potable y al saneamiento debe constituir una prioridad nacional y una política de Estado, dada su importancia para la salud pública, la calidad de vida de la población, la competitividad y el desarrollo económico del país".

Asimismo, reconocieron la incorporación del recurso hídrico como uno de los ejes del programa gubernamental "Panamá para Ti" y señalaron que la creación del Comité Intergremial del Agua representa "un aporte técnico y propositivo del sector privado para apoyar los esfuerzos nacionales dirigidos a fortalecer la seguridad hídrica de Panamá".