Río Indio: Ministro Icaza anuncia que acuerdos individuales con residentes comenzarán en los próximos meses

Sobre el proyecto para desarrollar dos nuevos puertos relacionados con el canal de Panamá, Icaza señaló que actualmente se desarrolla la etapa de precalificación de las empresas interesadas en participar en la futura concesión.

Ciudad de Panamá/A su llegada a la Asamblea Nacional, el ministro para Asuntos del Canal y secretario de Metas, José Ramón Icaza, informó este miércoles 1 de julio que el Gobierno prevé iniciar durante este segundo semestre de 2026 los acuerdos individuales con las familias impactadas por el proyecto del lago de Río Indio, mientras que el proceso de precalificación para la construcción de los dos nuevos puertos vinculados al canal de Panamá concluirá el próximo 9 de julio.

Icaza explicó que el proyecto de Río Indio continúa avanzando en las distintas etapas técnicas y sociales necesarias para su desarrollo.

Detalló que, tras la instalación en julio de 2025 de las nueve plataformas participativas en las comunidades ubicadas dentro del área de influencia del proyecto y la realización de las siete reuniones establecidas por las normas de desempeño de la Corporación Financiera Internacional (CFI), en abril de este año se firmó el acuerdo colectivo para el proceso de reasentamiento.

El ministro indicó que actualmente se desarrollan los avalúos comerciales de las propiedades, paso previo a las negociaciones individuales con los residentes.

Ahora nosotros nos encontramos en lo que son los avalúos de las propiedades, el avalúo comercial, para posteriormente, ya teniendo el acuerdo colectivo firmado en cada una de estas plataformas participativas, poder entonces tener estos acuerdos individuales que esperamos iniciar en la segunda mitad del año 2026", manifestó.

Añadió que de forma paralela continúan las exploraciones geotécnicas y geológicas, los trabajos de ingeniería y la actualización de la línea base ambiental, con el objetivo de presentar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) entre finales de 2026 e inicios de 2027.

Sobre el proyecto para desarrollar dos nuevos puertos relacionados con el Canal, Icaza señaló que actualmente se desarrolla la etapa de precalificación de las empresas interesadas en participar en la futura concesión.

Explicó que este proceso finalizará el 9 de julio y, posteriormente, se anunciarán las compañías que cumplan con los requisitos para avanzar a la siguiente fase.

"Una vez nosotros tengamos las empresas precalificadas, continuaremos esas reuniones uno a uno al tiempo que tanto la Administración del Canal de Panamá como la junta directiva, trabajando en equipo, vamos a lograr definir el modelo de concesión, el contrato de concesión y poder entonces realizar la licitación de la concesión con las empresas precalificadas", precisó.

En otros temas, el ministro adelantó que durante el mes de julio el Gobierno publicará la licitación para la construcción del teleférico de San Miguelito.

Asimismo, destacó que la administración ha concentrado buena parte de la inversión pública en el rescate de proyectos de infraestructura que permanecían paralizados, entre ellos la rehabilitación y ampliación de 13 plantas potabilizadoras, con la expectativa de licitar otras 15 en los próximos meses.

También mencionó avances en la construcción de infraestructura educativa, como los dormitorios de la Universidad Tecnológica de Panamá, obra que ya fue adjudicada, y recordó la culminación de otros proyectos que permanecían detenidos desde hace años, entre ellos el intercambiador de Chitré, inaugurado en enero de 2026.

Otras notas que le pueden interesar: