Alexandra Brenes afirma que falta de independencia y retrasos salariales rompieron alianza de Vamos con Jorge Herrera

La diputada sostuvo que la Asamblea debe ejercer un papel de contrapeso frente al Ejecutivo y preservar su independencia.

Ciudad de Panamá/En medio de las negociaciones para la elección de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional, la diputada Alexandra Brenes, de la bancada Vamos, se refirió a la alianza que realizó la coalición a la que pertenece con la bancada Panameñista y afirmó este miércoles que la ruptura del acuerdo político que permitió la elección de Jorge Herrera como presidente de la Asamblea se produjo por el incumplimiento de compromisos y por la falta de independencia del Legislativo frente al Órgano Ejecutivo.

Previo a la instalación de la primera legislatura del segundo período de sesiones ordinarias, Brenes explicó que uno de los factores que deterioró la relación fue la situación del personal de algunos despachos legislativos, cuyos salarios permanecieron pendientes durante varios meses.

"Siempre es importante poder cumplir los acuerdos de bancada o de quien te da la oportunidad de poder llegar a ese puesto tan importante que es el de presidente de la Asamblea Nacional. La ruptura se dio al momento de no ver la forma en la que se pudieran llegar a esos acuerdos, pero principalmente lo que sucedió en el camino. Personas de nuestros despachos sin pagos por seis meses, por tres meses algunos", manifestó.

La diputada sostuvo que la Asamblea debe ejercer un papel de contrapeso frente al Ejecutivo y preservar su independencia.

"Siempre el órgano del Estado debe jugar su rol independiente al Ejecutivo y poder también defender la institucionalidad. Si tú no haces eso como presidente o presidenta de la Asamblea, entonces estamos hablando de que no hay un contrapeso", expresó.

En ese sentido, señaló que, pese a mantener una relación de colaboración con el Gobierno, la bancada Vamos no respaldará de forma automática las iniciativas del Ejecutivo.

"Siempre será importante poder presentar iniciativas legislativas y tener una armónica colaboración con el Ejecutivo. Sin embargo, eso no significa que vamos a ser obedientes al Ejecutivo y siempre debe existir una Asamblea de contrapeso", afirmó.

Respecto a la decisión de respaldar la candidatura de la diputada Grace Hernández para la presidencia de la Asamblea, Brenes indicó que el objetivo fue enviar un mensaje de unidad entre las bancadas independientes, por encima de la cantidad de diputados que integran cada una.

"Numéricamente somos 15, ellos son cuatro, pero al final siempre dijimos: ¿en verdad nos interesa el país o queremos dar un mensaje de que nosotros también podemos estar organizados? Los intereses y los números quedan por fuera cuando queremos demostrar que también podemos llegar a consensos", señaló.

La diputada también se refirió a la reducción de la bancada Vamos, que pasó de contar con más de 20 integrantes a 15 diputados. Al respecto, indicó que respeta las decisiones individuales de quienes abandonaron el colectivo, aunque sostuvo que el proyecto político mantiene como prioridad trabajar de la mano con la ciudadanía.

"Cada diputado es responsable de tomar sus decisiones. Yo veo siempre positivo que algunas personas decidan irse o tomar el camino que quieran, porque el proyecto político va basado en principios, en estar pegados a los ciudadanos y apoyar iniciativas que beneficien a la población. Si eso probablemente no es el objetivo de uno de los diputados, yo creo que está en el lugar equivocado", afirmó.

En cuanto a la conformación de las comisiones legislativas, Brenes reconoció que será difícil para su bancada presidir algunas de ellas, aunque aseguró que ello no impedirá ejercer una labor de fiscalización.

"Va a ser difícil poder liderar comisiones, esa es la realidad, pero el diputado, esté donde esté, tiene que hacer su trabajo, fiscalizar, llegar a consensos y levantar la voz", indicó.

Sobre la Comisión de la Mujer, la Niñez, la Juventud y la Familia, que presidió durante la legislatura anterior, manifestó que le gustaría continuar al frente de esa instancia, aunque consideró que existen otros liderazgos que también podrían asumir esa responsabilidad. Cuestionó que la Asamblea Nacional continúe sin concretar una reducción de la planilla y de su presupuesto, al considerar que las reformas impulsadas hasta ahora no han atacado los problemas estructurales de la institución.

"Es lamentable porque la Asamblea es el lugar donde todo mundo cabe y donde lastimosamente nadie sale. Los cambios tienen que ser de fondo, estructurales, y no de forma", subrayó.

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