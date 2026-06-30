Mulino se reúne con diputados de CD en la víspera de la elección de la nueva directiva de la Asamblea

Fuentes de CD han anunciado que apoyarían a la candidata de Realizando Metas, Shirley Castañedas.

Panamá/A un día de la elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea Nacional, el presidente de la República, José Raúl Mulino, sostuvo este martes una reunión con la bancada de diputados del partido Cambio Democrático, en un momento en que continúan las negociaciones entre las distintas fuerzas políticas para definir quién dirigirá el Órgano Legislativo desde mañana 1 de julio.

De acuerdo con un comunicado de la Presidencia de la República, el encuentro tuvo como propósito abordar temas de interés nacional y promover la aprobación de iniciativas que respondan a las necesidades del país.

Según Presidencia, durante la reunión el mandatario manifestó su preocupación por la cantidad de proyectos de ley que han debido ser vetados.

El presidente Mulino llamó la atención sobre el alto número de leyes aprobadas que ha tenido que vetar por ser contradictorias con las normas vigentes, los parámetros fiscales o la propia Constitución", se lee en el comunicado.

Por su parte, la bancada de Cambio Democrático expresó, de acuerdo con la información oficial, su disposición de contribuir al fortalecimiento del trabajo legislativo.

La bancada de Cambio Democrático se comprometió a trabajar por una mejor imagen de la Asamblea Nacional".

Asimismo, el comunicado señala que los diputados del colectivo enfocarán sus esfuerzos en mejorar el funcionamiento del Legislativo.

Se enfocarán en mejorar la asistencia dentro de las comisiones legislativas, así como en aportar y apoyar leyes que cuenten con un sólido sustento legal y social".

En medios de las conversaciones por dirigir el Legislativo fuentes del partido Cambio Democrático han señalado que el colectivo apoyará a Shirley Castañeda, diputada de Realizando Metas y tendría entre sus vicepresidentes a Orlando Carrasquilla, del ala de la presidenta de CD, Yanibel Ábrego y Joan Guevara , quien forma parte de la bancada Mixta, apoyada por el partido Alianza.

Los panameñista pódrían abstenerse en esta elección, mientras que la bancada independiente ha anunciado que iría con candidato propio y la bancada de Seguimos anunció que postularía al diputado Betsarai Richards.