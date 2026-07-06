Canal de Panamá incorpora cinco nuevos remolcadores híbridos para fortalecer sus operaciones

Esta tecnología contribuye a disminuir el consumo de combustible, reducir los costos de mantenimiento y prolongar la vida útil de las embarcaciones, fortaleciendo una operación más eficiente y ambientalmente responsable.

Ciudad de Panamá/El Canal de Panamá dio un nuevo paso en la modernización de su flota con el bautizo de cinco remolcadores híbridos que reforzarán la seguridad, eficiencia y sostenibilidad de las operaciones en la vía interoceánica.

Las nuevas embarcaciones, denominadas Isla Farallón, Isla Cébaco, Isla Cañas, Isla Coiba e Isla Boná, forman parte de la estrategia de la administración canalera para responder a las crecientes exigencias del comercio marítimo internacional mediante la incorporación de tecnología de última generación.

Los remolcadores cuentan con un sistema de propulsión híbrido que combina motores diésel, motores eléctricos y un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías, lo que permite optimizar el consumo energético, reducir las emisiones contaminantes y mejorar la confiabilidad de las maniobras.

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Además, esta tecnología contribuye a disminuir el consumo de combustible, reducir los costos de mantenimiento y prolongar la vida útil de las embarcaciones, fortaleciendo una operación más eficiente y ambientalmente responsable.

El administrador del Canal de Panamá, Ricaurte Vásquez, destacó que la incorporación de estos remolcadores refleja la visión de largo plazo de la institución para mantener una operación preparada para afrontar los retos del comercio marítimo mundial.

"La incorporación de estos remolcadores híbridos refleja nuestro compromiso con una operación más limpia, eficiente y sostenible, fortaleciendo al mismo tiempo la competitividad del Canal de Panamá para las futuras generaciones", manifestó.

Por su parte, la subadministradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, resaltó que el éxito de estas embarcaciones con tecnología de última generación depende del personal que las opera.

"Detrás de cada remolcador hay capitanes, marinos, prácticos, operadores, mecánicos, ingenieros y equipos de apoyo que con un corazón canalero hacen de la operación un ejemplo de excelencia", expresó.

Los nombres asignados a los cinco remolcadores rinden homenaje a la riqueza natural y marítima de Panamá, reforzando el vínculo entre el Canal y el país, así como el papel que desempeñan estas embarcaciones dentro de una operación moderna, segura y preparada para los desafíos del futuro.

Con esta incorporación, el Canal de Panamá continúa fortaleciendo sus capacidades operativas y avanzando en la implementación de tecnologías que impulsan una gestión cada vez más eficiente y sostenible, en beneficio de sus clientes, del comercio marítimo internacional y del país.