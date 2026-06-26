A 10 años de la ampliación, el canal de Panamá mira hacia nuevos retos de agua, infraestructura y geopolítica

Durante la conmemoración de la primera década de operación de la ampliación, la administradora encargada del Canal recordó que el proyecto superó las expectativas con las que fue concebido y que la evolución del comercio marítimo ha obligado a introducir mejoras permanentes.

Panamá/Diez años después de la inauguración del Canal ampliado, la administradora designada de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), Ilya Espino de Marotta, aseguró que el principal desafío ya no es construir nuevas esclusas, sino preparar la ruta interoceánica para un escenario marcado por buques cada vez más grandes, los efectos del cambio climático, la competencia logística y las tensiones geopolíticas.

Durante la conmemoración de la primera década de operación de la ampliación, Espino recordó que el proyecto superó las expectativas con las que fue concebido y que la evolución del comercio marítimo ha obligado a introducir mejoras permanentes.

Cuando nosotros ideamos la ampliación, pensamos que un buque de 12 mil contenedores iba a ser el que iba a transitar más. Después rompimos ese récord y fuimos a 14 mil. Ahora hemos roto ese récord y hemos llegado a 17 mil contenedores, ese es el buque más grande y todavía pensamos que podemos crecer un poquito más con algunas modificaciones de infraestructura", explicó.

La futura administradora de la ACP señaló que durante estos 10 años el Canal ha optimizado su operación para permitir el paso de embarcaciones de mayores dimensiones.

"En la parte operativa nosotros hemos permitido aumentar el largo del buque y ahora, cambiando unas defensas por unas defensas flotantes más angostas, queremos hasta aspirar a ampliar el ancho del buque", indicó.

Añadió que ese crecimiento ha sido posible gracias al trabajo conjunto del personal canalero.

En estos 10 años hemos podido perfeccionar la parte operativa entre los prácticos, los capitanes de remolcadores, los pasa cables; es un trabajo en equipo, que es lo que distingue al Canal. Estamos todos comprometidos hacia un mismo norte, a dar un excelente servicio para nuestros clientes", manifestó.

Espino afirmó que uno de los mayores retos de la próxima década seguirá siendo garantizar el recurso hídrico para la operación de la vía interoceánica.

El Canal ha podido superarse ante una pandemia, no cerramos ni un solo día... Nos superamos a un 2023, que fue un año muy, muy seco y estamos mejor preparados para el 2026 por lo que hemos vivido. Medidas de ahorro de agua, mejoras operativas, así que con todo eso estamos listos para enfrentar lo que viene en el 26", sostuvo.

Además del proyecto hídrico, la ACP mantiene en desarrollo nuevas iniciativas para fortalecer la plataforma logística del país.

"El Canal está contemplando dos puertos, uno en el Atlántico y otro en el Pacífico, para aumentar la capacidad logística del país y también un gasoducto para mover productos energéticos a través del istmo sin tener que pasar por barcos", detalló.

Consultada sobre el impacto del nuevo escenario internacional, Espino aseguró que la administración canalera mantiene un monitoreo permanente de los mercados para adaptarse a los cambios del comercio marítimo.

"El canal de Panamá siempre está viendo los mercados, está analizando las rutas alternas, siempre estamos pendientes para ofrecer algo mejor a los clientes", afirmó.

Como ejemplo, destacó la transformación del sistema de reservas para los tránsitos.

Nos fuimos de un 'el primero que entra es el primero que sale' a un sistema 100% de reservación... las navieras pueden comprar seis meses de tránsitos", explicó.

Sobre la posibilidad de construir un cuarto juego de esclusas, Espino descartó que esa alternativa sea viable en este momento.

"No, el cuarto juego de esclusas todavía no sería factible por el volumen de carga que está allá afuera, no se justifica económicamente el proyecto", indicó.

El canal de Panamá conmemoró este 26 de junio una década desde la inauguración de su ampliación, una obra que tomó más de nueve años de construcción y transformó la capacidad de la ruta interoceánica para recibir los buques neopanamax, fortaleciendo la competitividad logística del país y consolidando su papel en el comercio marítimo mundial.

Con información de María De Gracia.