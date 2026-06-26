Viajan a Venezuela 13 de los 61 rescatistas panameños tras devastadores sismos

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, adelantó que un segundo grupo, integrado por el resto de los 61 rescatistas panameños, partirá la tarde de este viernes para reforzar las labores humanitarias en Venezuela.

Ciudad de Panamá, Panamá/El primer contingente de rescatistas panameños partió pasado el mediodía este viernes 26 de junio hacia Venezuela para sumarse a las labores de búsqueda y rescate tras los devastadores terremotos que han dejado más de 929 fallecidos y centenares de personas desaparecidas.

El grupo, integrado por 13 rescatistas y cuatro unidades caninas, viajó a bordo de una aeronave del Servicio Nacional Aeronaval (Senan). La misión forma parte del despliegue de ayuda anunciado por el Gobierno de Panamá, que enviará un total de 61 especialistas para colaborar con las autoridades venezolanas en la atención de la emergencia.

El director del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), Omar Smith, explicó que este primer equipo permanecerá aproximadamente siete días en territorio venezolano, mientras avanzan las operaciones de rescate y evaluación de daños.

Entre las capacidades del contingente destacan especialistas en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, personal de comunicaciones, expertos en manejo de materiales peligrosos y cuatro perros entrenados para localizar personas atrapadas bajo los escombros.

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La misión está conformada por personal del Senan, el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) y el Sinaproc, quienes trabajarán junto a los equipos de emergencia desplegados en las zonas afectadas.

La ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, adelantó que un segundo grupo, integrado por el resto de los 61 rescatistas panameños, partirá la tarde de este viernes para reforzar las labores humanitarias en Venezuela.

Además del personal especializado, Panamá también enviará ayuda humanitaria compuesta por alimentos recolectados en los centros de acopio habilitados en la ciudad de Panamá y otros puntos del país.

Los terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5, registrados el miércoles en el norte de Venezuela, provocaron el colapso de decenas de edificaciones, especialmente en La Guaira, cercana a Caracas, dejando un amplio operativo internacional de búsqueda y rescate en marcha.

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