Terremotos en Venezuela: IMA enviará 16 contenedores de alimentos a daminificados

El envío de comida se trata de cinco contenedores de guandú, cuatro de chili chiricano, tres de lentejas en lata, dos de piña, uno de porotos y uno de frijoles chiricanos.

Panamá/Como parte de la ayuda que Panamá está enviando a los damnificados de los dos devastadores terremotos en Venezuela, el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) ha puesto a disposición de la misión humanitaria 16 contenedores con alimentos, informó el director de la institución, Nilo Murillo.

El comunicado del IMA indica que se trata de cinco contenedores de guandú, cuatro de chili chiricano, tres de lentejas en lata, dos de piña, uno de porotos y uno de frijoles chiricanos, que serán próximamente enviados por aire a suelo venezolano.

La entidad señala que hoy viernes parte el primer envío de 18 toneladas de ayuda humanitaria con destino a Venezuela, y al mediodía parten también los primeros 13 rescatistas y 2 perros de rescate de un total de 61 unidades y 4 caninos que ayudarán a rescatar a sobrevivientes.