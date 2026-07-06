Cepanim | MEF reprograma desde este martes las citas perdidas para el retiro de certificados

Este medio conoció, además, que en los próximos días las autoridades anunciarán un nuevo calendario para la reprogramación de las citas correspondientes al interior del país.

Panamá/Si usted perdió la cita para retirar su Certificado de Pago Negociable por Interés por Mora (Cepanim), tome nota. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reprogramó la entrega para quienes no pudieron acudir entre el 15 y el 19 de junio, por lo que deberán verificar en la plataforma oficial la nueva fecha asignada.

La entidad informó que las personas cuya cita original estaba prevista entre el 15 y el 19 de junio deberán verificar la plataforma oficial del Cepanim para conocer si fueron reasignadas para el martes 7, miércoles 8 o jueves 9 de julio.

El MEF recomendó a los beneficiarios consultar previamente el sistema, ya que cada persona fue reprogramada para uno de esos tres días.

Este medio conoció, además, que en los próximos días las autoridades anunciarán un nuevo calendario para la reprogramación de las citas correspondientes al interior del país.

Los Cepanim permiten cancelar obligaciones con diversas instituciones del Estado. Entre ellas figuran el Banco Nacional de Panamá, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), la Caja de Seguro Social (CSS) y la Caja de Ahorros, donde son reconocidos por el 100 % de su valor.

No obstante, cuando el beneficiario opta por convertir el certificado en efectivo de manera inmediata, se aplican descuentos, de acuerdo con las condiciones establecidas para este mecanismo de pago.

La reprogramación busca atender a quienes no pudieron retirar su certificado en la fecha inicialmente asignada y avanzar con el proceso de entrega impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas.

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