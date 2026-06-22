¿Por qué el Cepanim se paga con descuento? Asesora financiera explica cómo funciona el mecanismo de canje

Sobre la decisión de cambiar los certificados o esperar hasta su vencimiento, Luna sostuvo que se trata de una valoración personal ligada a las necesidades de cada beneficiario.

Panamá/Las dudas sobre el cobro de los Certificados de Pago Negociables por Interés por Mora (Cepanim) y los descuentos aplicados al momento de convertirlos en efectivo han generado interrogantes entre miles de jubilados. Ante este escenario, la asesora financiera Marta Luna explicó que el mecanismo responde a la naturaleza del documento y a las normas que regulan al sistema bancario.

Recordó que, el Cepanim corresponde al pago de los intereses del decimotercer mes que no fueron entregados en su momento porque "la disposición legal decía que ese pago iba directo a la Caja del Seguro Social".

"Tras muchas luchas, se logró que, en efecto, el Estado reconociera que nunca debió ir a la Caja del Seguro Social, porque era un derecho de los trabajadores", explicó. Añadió que ese derecho se pagó inicialmente mediante el Cepadem y que posteriormente los jubilados impulsaron el reconocimiento de los intereses acumulados.

Luna señaló que cuando el Estado enfrenta obligaciones que superan su capacidad presupuestaria inmediata, recurre a un mecanismo denominado documento negociable.

"Se hace necesario, cuando un gobierno no tiene presupuesto, una cifra que rompe la estructura presupuestaria, hacer honrar esas obligaciones a través de un mecanismo llamado documento negociable", indicó.

La asesora explicó que estos certificados pueden utilizarse para cancelar deudas con instituciones como el Banco Nacional o el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan), el Banco de Desarrollo Agropecuario (BDA), el Instituto de Seguro Agropecuario (ISA), el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu), CSS y la Caja de Ahorros, donde son reconocidos por el 100% de su valor.

Sin embargo, cuando el beneficiario desea recibir el dinero de forma inmediata, se aplican descuentos. "Si yo hoy lo quiero hacer efectivo, el banco me tiene que restar, por así decirlo, el equivalente a lo que le está pagando a una persona en una cuenta de ahorro", manifestó, explicando que en el país no hay una banca central, por lo que los recursos que administra pertenecen a los ahorristas.

"Recordemos que los recursos que tiene un banco no son del banco, son de los depositantes", afirmó.

Luna explicó que el porcentaje de descuento depende del tiempo restante para el vencimiento del documento. Precisó que si el Cepanim vence en tres años, el descuento será de 15%; si vence en cuatro años, será de 20%; en cinco años, de 23%; y en seis años alcanzará el 26%.

El Decreto 19 de 2026 establece al Banco Nacional de Panamá como agente pagador de los Cepanim y fija las siguientes fechas para la redención total de los certificados, de acuerdo con cada período histórico, es decir, para el cobro del 100% del certificado deberán esperar de 3 años a 6 años, dependiendo de la fecha en que se le haya pagado.

Período 1972 – 1974: 15 de octubre de 2029

Período 1975 – 1977: 15 de octubre de 2030

Período 1978 – 1980: 15 de octubre de 2031

Período 1981 – 1983: 15 de octubre de 2032

En ese sentido, la asesora indicó , que estos es así, porque "el banco al final tiene que honrar también al resto de los depositantes, que hace posible que a ustedes les paguen en el efectivo que la norma establece para entregarse", sostuvo.

La asesora financiera también aclaró que la reducción en las tasas de canje no depende de una decisión discrecional del Gobierno o del gerente del Banco Nacional.

"No es disminuir la tasa de canje, no es que el presidente ordene al gerente del banco hacerlo. No. Para ayudar a los jubilados, aunque todos quisiéramos que eso fuera así, pero no se puede. La norma establece esos porcentajes de canje", expresó.

Sobre la decisión de cambiar los certificados o esperar hasta su vencimiento, Luna sostuvo que se trata de una valoración personal ligada a las necesidades de cada beneficiario.