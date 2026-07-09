Puertos de Corozal y Telfers: ACP culmina proceso de precalificación; empresas interesadas presentaron los documentos

El proceso de precalificación inició el 30 de enero de 2026 con la publicación del Pliego de Precalificación y avanzó con un período de consultas, la emisión de tres enmiendas y cierra con la presentación de documentos.

La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) anunció que este jueves 9 de julio concluyó el período de presentación de documentos por parte de las empresas interesadas en participar en el proceso de precalificación para el desarrollo de las terminales portuarias de trasbordo de contenedores de Corozal y Telfers, cumpliendo con una nueva etapa dentro del procedimiento para la selección de los futuros concesionarios.

Según detallaron, la documentación será evaluada conforme a los criterios técnicos, financieros y legales establecidos en el Pliego de Precalificación y sus respectivas enmiendas.

Una vez finalizada esta evaluación, la institución publicará la lista de las empresas precalificadas, con las cuales avanzará a la siguiente fase del proceso, centrada en la interacción y diálogo con los precalificados.

Este proyecto contempla el desarrollo de dos terminales de trasbordo de contenedores, una en el Atlántico y otra en el Pacífico.

La inversión de la obra se estima en 2,600 millones de dólares y un período de ejecución de la construcción aproximado de tres años.

Se prevé que el proyecto incremente la capacidad nacional de transbordo de contenedores entre 5 y 6 millones de TEU’s adicionales por año, fortaleciendo la competitividad del sistema portuario panameño alrededor del Canal de Panamá.

La ACP recordó que este proceso de precalificación inició el 30 de enero de 2026 con la publicación del Pliego de Precalificación y avanzó con un período de consultas, la emisión de tres enmiendas y cerró hoy con presentación de documentos, como parte de los mecanismos previstos en el Reglamento de Concesiones de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP).

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