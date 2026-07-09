MiAmbiente inaugura nuevo Refugio del Bosque Tropical en el Parque Natural Metropolitano

El Refugio del Bosque Tropical abrirá sus puertas al público a partir del 15 de agosto de 2026.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) y el Patronato del Parque Natural Metropolitano inauguraron este jueves el Refugio del Bosque Tropical, un nuevo complejo ambiental que integra un vivero, un invernadero y un mariposario, con el objetivo de fortalecer la conservación de la biodiversidad, la restauración ecológica, la investigación y la educación ambiental.

La inauguración se realizó en el marco del 41.º aniversario del Parque Natural Metropolitano, una de las principales áreas protegidas de la ciudad de Panamá.

La nueva infraestructura fue construida gracias a un aporte económico de MiAmbiente y responde al crecimiento de los programas de conservación que desarrolla el parque, así como al aumento del interés ciudadano por participar en jornadas de reforestación, rescate de flora y actividades de educación ambiental.

El complejo reúne el vivero "Las Heliconias", destinado a incrementar la producción de especies vegetales nativas para proyectos de restauración ecológica y paisajismo; un invernadero hidropónico para la propagación de plantas bajo condiciones controladas y el desarrollo de investigaciones; y el mariposario "Alas del Bosque", orientado a la conservación de especies polinizadoras y a la sensibilización de los visitantes sobre su importancia para los ecosistemas tropicales.

En el mariposario, los visitantes podrán observar algunas de las especies más representativas del parque, entre ellas la morfo azul, la mariposa búho y la polidama, como parte de los programas de educación ambiental que buscan destacar la relación entre estos polinizadores, las plantas nativas y la salud de los ecosistemas.

El proyecto incluyó la construcción del vivero y el invernadero, la rehabilitación integral del mariposario, la ampliación del vivero existente, la incorporación de infraestructura para agricultura protegida, la adecuación de senderos accesibles y la creación de nuevos espacios destinados a la conservación y propagación de especies.

La obra representó una inversión de B/.80,000 aportados por la Unidad de Fideicomisos e Inversiones (UFISI) de MiAmbiente, mientras que el Patronato del Parque Natural Metropolitano contribuyó con una contrapartida de B/.12,702.19. Los acabados finales serán financiados con recursos propios del Patronato.

Con esta nueva infraestructura, el Parque Natural Metropolitano ampliará las oportunidades para que estudiantes, investigadores, voluntarios, familias y visitantes conozcan de cerca la biodiversidad panameña y participen en iniciativas de conservación.

El Refugio del Bosque Tropical abrirá sus puertas al público a partir del 15 de agosto de 2026, ofreciendo un nuevo espacio para el aprendizaje y la interacción con la riqueza natural del país.