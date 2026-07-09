CEO Women Summit 2026: TVN Media destaca la importancia de abrir espacios para el liderazgo femenino

El summit también reunió a líderes empresariales de toda Latinoamérica para intercambiar estrategias y casos reales que ya están transformando positivamente el entorno corporativo y comunitario.

Ciudad de Panamá/Bajo el lema "Liderazgo con propósito: el bienestar como nuevo indicador del éxito", Panamá se convirtió en el epicentro del empoderamiento femenino con la celebración de la séptima edición del CEO Women Summit 2026.

Este importante evento se consolida año tras año como un espacio fundamental para visibilizar y fortalecer el liderazgo empresarial de las mujeres, promoviendo un modelo de desarrollo donde el propósito, la salud integral y los resultados corporativos convergen para generar un crecimiento sostenible en la región.

A través de diversos foros y paneles, mujeres con una destacada trayectoria en el mercado laboral compartieron sus experiencias en torno a los principales desafíos que enfrentan las profesionales al asumir altos cargos ejecutivos, manteniendo a la vez un equilibrio con sus roles en el ámbito familiar.

El evento trascendió fronteras, adquiriendo un carácter plenamente regional, y quedó demostrado con la participación de panelistas provenientes de República Dominicana, Colombia, Guatemala y Panamá.

Luz del Carmen Arias, directora del CEO Woman Summit, destacó la relevancia de abordar estas temáticas, señalando que buscan que cada edición sea un tema de impacto para las mujeres en cargos de liderazgo, y que en esta ocasión se enfocaron en el liderazgo con propósito como nuevo indicador de bienestar.

Asimismo, Arias enfatizó que las organizaciones son cada vez más conscientes de que las personas en posiciones de mando no podrían ejercer su liderazgo sin los equipos que las respaldan, por lo que resulta indispensable garantizar un bienestar integral para el personal, el cual no debe limitarse únicamente a lo físico, sino abarcar también la salud emocional y mental.

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Por su parte, el sector de los medios de comunicación también reafirmó su compromiso con el desarrollo e inclusión de la mujer en los espacios de toma de decisiones.

María Guadalupe Guillén, directora de Asuntos Corporativos de TVN Media, expresó la satisfacción de la empresa por formar parte activa de este encuentro, argumentando que participan sobre todo por su compromiso consistente de darle voz a las mujeres y de ayudar al crecimiento profesional.

Guillén añadió que, como empresa responsable, consideran de gran valor abrir estos espacios para que mujeres exitosas compartan sus testimonios y brinden herramientas de desarrollo a otras profesionales, especialmente en un contexto donde las mujeres representan más del 60% de la población y aún mantienen espacios pendientes por conquistar dentro de las juntas y mesas directivas de las organizaciones.

El summit también reunió a líderes empresariales de toda Latinoamérica para intercambiar estrategias y casos reales que ya están transformando positivamente el entorno corporativo y comunitario.

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