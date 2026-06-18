TVN Media y Fundación Relaciones Sanas firman convenio para impulsar la educación y sensibilización sobre salud mental

TVN Media y Fundación Relaciones Sanas formalizaron su alianza con el propósito de promover la educación, sensibilización y prevención en temas relacionados con la salud mental y el bienestar social.

La firma del acuerdo estuvo encabezada por María Guadalupe Guillén, directora de Recursos Humanos y Asuntos Corporativos de TVN Media, y Aidalida Altamirano, representante de Fundación Relaciones Sanas.

A través de esta colaboración, ambas organizaciones trabajarán en la difusión de contenidos e iniciativas orientadas a fortalecer el conocimiento y la comprensión de problemáticas que afectan a miles de personas y familias en Panamá, contribuyendo a la construcción de una sociedad más informada, empática y consciente.

Fundación Relaciones Sanas desarrolla diversas iniciativas enfocadas en la psicoeducación y el acompañamiento comunitario, abordando temas que impactan de manera recurrente a la población panameña. Entre sus acciones se encuentran espacios de orientación y apoyo para madres adolescentes, promoviendo el fortalecimiento del vínculo entre madre e hijo durante una etapa crucial de sus vidas.

La organización también realiza actividades educativas dirigidas a estudiantes, padres de familia y docentes para sensibilizar sobre la prevención del acoso escolar, fomentando entornos más seguros, respetuosos y saludables dentro de las comunidades educativas.

Para TVN Media, esta alianza forma parte de su compromiso con una comunicación responsable y solidaria, poniendo sus plataformas al servicio de causas que generan valor social y contribuyen al bienestar de las comunidades.

Además de amplificar mensajes de interés público, este convenio permitirá contar con el respaldo de expertos en temas de salud mental y bienestar emocional, fortaleciendo la calidad y profundidad de los contenidos que se comparten con las audiencias.

Con esta firma, TVN Media continúa ampliando su red de aliados estratégicos para impulsar iniciativas que promuevan la educación, la prevención y el desarrollo social, reafirmando su compromiso de utilizar la comunicación como una herramienta para generar conciencia y aportar positivamente a la sociedad panameña.