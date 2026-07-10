TVN Media oficializa su patrocinio de la Feria Internacional del Libro de Panamá
TVN Media oficializó su patrocinio de la Feria Internacional del Libro de Panamá, reafirmando su compromiso con la promoción de la educación, la cultura y el acceso al conocimiento a través de iniciativas que generan un impacto positivo en la sociedad.
La firma del convenio contó con la participación de María Guadalupe Guillén, directora de Recursos Humanos y Asuntos Corporativos de TVN Media, y Orit Haratz de Btesh, representante de la Cámara Panameña del Libro, quienes formalizaron este acuerdo que permitirá apoyar la realización del evento literario y cultural más importante del país.
Organizada anualmente por la Cámara Panameña del Libro, la Feria Internacional del Libro de Panamá reúne a escritores, editoriales, instituciones educativas y lectores en un espacio dedicado al intercambio de ideas, la promoción de la lectura y el fortalecimiento de la identidad cultural panameña.
Con este patrocinio, TVN Media dará mayor visibilidad a las actividades e iniciativas que forman parte de la feria, acercando este importante encuentro cultural a miles de personas a través de sus diferentes plataformas.
Esta iniciativa se enmarca bajo nuestros dos de los pilares de sostenibilidad: Cultura y Ciudadanía, y Comunicación Responsable y Solidaria. A través de ellos, impulsamos acciones y contenidos que buscan informar, educar e inspirar a la ciudadanía, contribuyendo activamente al desarrollo del país..
Para TVN Media, apoyar espacios como la Feria Internacional del Libro representa una oportunidad para fortalecer el acceso a la cultura, incentivar el hábito de la lectura y promover el intercambio de conocimientos, reafirmando su compromiso con el desarrollo de una sociedad más informada, participativa y consciente.