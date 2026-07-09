TVN Media avanza en Merco Talento Panamá 2026 y reafirma su liderazgo como número uno en el sector de medios de comunicación

TVN Media fue reconocida nuevamente entre las organizaciones con mayor capacidad para atraer y fidelizar talento en Panamá, al mejorar su posición en el ranking general de Merco Talento Panamá 2026 y mantenerse como la empresa líder del sector de medios de comunicación.

Los resultados fueron presentados durante la tercera edición de Merco Talento Panamá, monitor que evalúa la capacidad de las empresas para atraer, desarrollar y retener talento, a partir de una metodología que integra múltiples fuentes de información y diversos indicadores de gestión de personas. El proceso es revisado de manera independiente por KPMG, de acuerdo con la norma ISAE 3000, garantizando la transparencia y rigurosidad de los resultados.

En esta edición, TVN Media alcanzó la posición 23 del ranking general, ascendiendo tres lugares con respecto a 2025. Además, obtuvo el primer lugar en la categoría de Medios de Comunicación, consolidándose como la empresa del sector con mayor capacidad para atraer y fidelizar talento.

A este reconocimiento se suma un resultado especialmente significativo: según la percepción de los profesionales que trabajan en la industria de medios de comunicación, TVN Media también fue reconocida como el mejor lugar para trabajar dentro del sector, reflejando el valor que la organización genera entre quienes conocen de primera mano la dinámica de esta industria.

Merco Talento es uno de los monitores de Merco, referente en Iberoamérica en la evaluación de la reputación corporativa desde el año 2000. Su propósito es medir la capacidad de las organizaciones para atraer y fidelizar talento, al tiempo que promueve mejores prácticas en la gestión del capital humano.

Estos resultados reflejan el compromiso de TVN Media con el desarrollo de su talento humano y con la construcción de una cultura organizacional centrada en las personas, impulsando iniciativas que promueven el bienestar, el crecimiento profesional y un entorno de trabajo que continúa posicionando a la empresa como un referente en la industria de medios de comunicación en Panamá.