TVN estrena Líderes 360 y consolida su cobertura del Mundial 2026

Luis Mouynes, gerente general de TVN Media, detalla el enfoque del nuevo segmento que resalta el liderazgo panameño y el éxito de las transmisiones deportivas que llegaron a millones.

Ciudad de Panamá, Panamá/La pantalla de TVN Media se renueva con el estreno de Líderes 360, un segmento diseñado para visibilizar a las figuras que impulsan cambios reales en el país.

Luis Mouynes, gerente general de TVN Media, explicó que el programa no solo se enfoca en el ámbito corporativo, sino en cómo estas personalidades transforman la visión y el desarrollo de la nación.

Este nuevo formato se suma a una sólida trayectoria de Responsabilidad Social Empresarial de TVN Media. Mouynes destacó que iniciativas como Héroes de Panamá, con 15 años al aire, y Voces de la Naturaleza, buscan generar conciencia sobre los retos del país y la protección del medio ambiente.

Con Líderes 360, la intención es mostrar el lado humano de la dirigencia, detallando las decisiones complejas, los aciertos y los tropiezos que enfrentan figuras como Pedro Heilbron, CEO de Copa Airlines, para impactar positivamente a sus colaboradores y a la sociedad.

Por otro lado, Mouynes se refirió al rotundo éxito de las transmisiones del Mundial de Fútbol. Pero, ¿qué hizo posible que esta cobertura llegara a millones? Mouynes explicó que la clave fue el compromiso de un equipo que mezcló talento joven con la experiencia de periodistas veteranos en TVMAX y la señal principal.

Los números respaldan este esfuerzo. El torneo logró alcanzar a un millón 800 mil espectadores en televisión abierta, mientras que en plataformas digitales y YouTube sumaron un millón adicional de usuarios, siendo la mayoría menores de 35 años.

El gerente general subrayó el orgullo de haber brindado más de 40 partidos de forma gratuita a la población panameña, reafirmando el liderazgo de TVN Media en eventos deportivos de alto impacto.