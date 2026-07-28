TVN Media y UDELAS firman alianza para impulsar la educación, el bienestar y el desarrollo social

TVN Media y la Universidad Especializada de las Américas (UDELAS) firmaron un convenio de colaboración con el propósito de desarrollar programas, proyectos y actividades de interés común en las áreas académica, formativa, social y de bienestar, reafirmando el compromiso de ambas instituciones con la generación de oportunidades para estudiantes, colaboradores y comunidades.

El acuerdo fue suscrito por María Guadalupe Guillén, directora de Recursos Humanos y Asuntos Corporativos de TVN Media, y Nicolasa Terreros Barrios, rectora de UDELAS, en un acto que también contó con la participación de estudiantes de distintas carreras de la universidad, destacando el papel de la educación como eje central de esta alianza.

A través de este convenio, ambas instituciones impulsarán iniciativas conjuntas orientadas a fortalecer la formación profesional, el acceso a servicios de salud preventiva, el desarrollo del talento humano y la proyección institucional. Entre las acciones previstas se encuentran programas de prácticas profesionales, jornadas de salud y bienestar, actividades comunitarias, promoción de beneficios académicos y espacios de divulgación que contribuyan al desarrollo de la sociedad panameña.

Uno de los principales aspectos de esta alianza es el respaldo a la labor que realiza la clínica móvil de UDELAS, una iniciativa que acerca servicios de salud a comunidades donde el acceso a la atención médica es limitado y, al mismo tiempo, ofrece espacios de formación práctica para los estudiantes de la universidad.

Actualmente, la clínica móvil brinda 14 servicios en diferentes regiones del país, complementando la atención que ofrecen las instituciones públicas de salud y fortaleciendo la formación de futuros profesionales comprometidos con el bienestar de las comunidades.

Con este convenio, TVN Media continúa promoviendo alianzas que generan valor para el país y que, desde su pilar de comunicación responsable y solidaria, contribuyen a visibilizar iniciativas que impulsan la educación, el bienestar y el desarrollo sostenible de Panamá.