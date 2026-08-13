TVN Media moviliza a sus colaboradores para convertir la solidaridad en vidas

Como parte de su compromiso con la comunicación responsable y solidaria, uno de los pilares de su estrategia de sostenibilidad, TVN Media continúa poniendo sus plataformas y capacidad de convocatoria al servicio de iniciativas que generan un impacto positivo en la sociedad panameña. En esta ocasión, colaboradores de la empresa participaron en una jornada de donación voluntaria de sangre, desarrollada en conjunto con la Fundación Dona Vida y el Ministerio de Salud.

Más allá de una jornada de voluntariado, esta iniciativa representa una acción con impacto directo en la vida de las personas. Una sola donación puede beneficiar a varios pacientes y contribuir a que los bancos de sangre cuenten oportunamente con los componentes necesarios para responder ante emergencias, cirugías y tratamientos médicos.

Para TVN Media, promover la donación voluntaria significa transformar la solidaridad en una acción concreta y fomentar entre sus colaboradores una cultura en la que donar sangre no sea únicamente una respuesta ante la necesidad de alguien cercano, sino un compromiso voluntario, consciente y recurrente con la vida.

Expresó Jose Miguel Vargas – Especialista de comunicaciones corporativas y sostenibilidad de TVN Media

De acuerdo con información de la Fundación Dona Vida y del Departamento de Medicina Transfusional y Servicios de Sangre del Ministerio de Salud (MINSA), durante 2024 Panamá registró 67,332 donaciones de sangre, de las cuales apenas el 11.38 % correspondió a donaciones voluntarias. Estas cifras evidencian la necesidad de continuar impulsando acciones de sensibilización, educación y confianza que promuevan experiencias positivas en torno a la donación y motiven a más personas a convertirse en donantes voluntarios habituales.