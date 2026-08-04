Dos producciones de Documental Panamá 2025 son seleccionadas, nuevamente, en festivales internacionales

Dos producciones participantes de Documental Panamá 2025 continúan llevando el talento audiovisual panameño más allá de nuestras fronteras, tras ser seleccionadas para formar parte de importantes festivales internacionales de cine.

El cortometraje La mitología de Dad Ibe, dirigido por Duiren Wagua, fue seleccionado para participar en el CR Festival Internacional de Cine, que se celebra en Costa Rica. Este reconocimiento permitirá que la producción sea presentada ante nuevas audiencias y forme parte de un espacio dedicado a destacar propuestas cinematográficas de la región.

Por su parte, Antes que Oscurezca, dirigido por Ricardo de Janón, fue seleccionado para el Festival Internacional de Cine y Narrativas de No Ficción, en Querétaro, México, así como para el Festival de Cine Jardim, en Pernambuco, Brasil, ampliando su recorrido internacional y proyectando el cine documental panameño en dos importantes escenarios de Latinoamérica.

Estas selecciones reflejan la calidad y el potencial de las producciones impulsadas por Documental Panamá, iniciativa que promueve la creación de historias con identidad panameña y fortalece el desarrollo del sector audiovisual nacional.

Para TVN Media, este tipo de reconocimientos representan una oportunidad para seguir impulsando el talento local y contribuir a que las historias de Panamá lleguen cada vez a más espacios de exhibición alrededor del mundo.

TVN Media felicita a Duiren Wagua y Ricardo de Janón por este importante logro y les desea el mayor de los éxitos en esta nueva etapa de difusión internacional de sus obras.