Adoptatón 2026, el evento que busca una familia para 100 perros y gatos adultos rescatados: Conozca las historias

Entre los 100 animales que participarán en el Adoptatón habrá opciones para prácticamente todos los gustos y estilos de vida.

Ciudad de Panamá/Un centenar de mascotas, entre perros y gatos, buscarán la oportunidad de encontrar un hogar durante el Adoptatón 2026, una megajornada de adopción organizada por Misión Patitas que se realizará los 18 y 19 de julio, de 10:00 a.m. a 5:00 p.m., en el Domo del Parque Omar, donde rescatistas y fundaciones esperan cambiar la vida de animales que, en muchos casos, llevan meses o incluso años esperando una familia.

Más allá de concretar adopciones, la iniciativa busca romper uno de los principales estigmas que enfrentan los animales rescatados: el de los perros y gatos adultos, quienes suelen permanecer durante meses o incluso años en hogares temporales porque la mayoría de las personas prefiere adoptar cachorros, aunque no siempre todos los cachorros logran ser adoptados y crecen sin recibir una sola solicitud de adopción.

Los grandes olvidados de las adopciones

Detrás de cada perro o gato adulto hay una historia de abandono, maltrato o supervivencia.

Uno de esos casos es Mika, una perra mestiza de aproximadamente siete años, que fue encontrada agonizando en una cuneta en el sector de Paraíso, San Miguelito. Estaba extremadamente delgada, con un severo cuadro de anemia, problemas de piel y un golpe de calor que le impedía levantarse. Tras varias semanas de hospitalización y recuperación, hoy está sana, es descrita como una perra dulce y sociable y espera que alguien le brinde el hogar que nunca ha tenido.

Los felinos también tendrán un espacio especial. Entre ellos habrá varios gatos rescatados del refugio clandestino desmantelado el año pasado por las autoridades en Arraiján y Juan Díaz, donde decenas de animales fueron encontrados viviendo en condiciones insalubres y de hacinamiento.

Tigresa, siendo apenas una bebé, fue encontrada con otras decenas de gatos en condiciones de deshidratación, desnutridos y con problemas de salud provocados por el abandono y la falta de atención veterinaria. Tras meses de tratamiento, socialización y recuperación, Tigresa, Oreo, Chorrerana y muchos más están listos para dejar atrás ese capítulo de sus vidas y encontrar una familia que les brinde el hogar que nunca conocieron.

Nota relacionada: Rescatan 242 animales domésticos de albergues clandestinos en Juan Díaz y Arraiján

Como Mika y Tigresa, decenas de animales permanecen en hogares temporales sostenidos por rescatistas independientes que, en muchos casos, asumen de su propio bolsillo los gastos de alimentación, atención veterinaria, medicamentos y esterilización mientras esperan una familia definitiva.

Entre los 100 animales que participarán en el Adoptatón habrá opciones para prácticamente todos los gustos y estilos de vida. Los visitantes encontrarán perros pequeños, medianos y grandes; de pelo corto y largo; juguetones, tranquilos, activos o ideales para acompañar a personas que buscan un compañero más sereno.

Algunos llevan marcas que cuentan su historia: les falta una patita, un ojito o conservan cicatrices del abandono y el maltrato del que fueron rescatados. Sin embargo, sus rescatistas aseguran que esas heridas quedaron atrás y que hoy tienen el corazón recuperado para volver a confiar y amar.

Los amantes de los felinos también encontrarán gatos de todos los colores y los pelajes más característicos: negros, blancos, grises, naranjas, carey, atigrados y bicolor, cada uno con una personalidad distinta y esperando que alguien los elija para escribir un nuevo capítulo de su vida.

¿Por qué adoptar un perro o gato adulto?

Los organizadores buscan derribar varios mitos sobre la adopción de animales adultos.

Entre las principales ventajas destacan:

Ya tienen un temperamento definido, por lo que es más fácil encontrar uno compatible con el estilo de vida de la familia.

En muchos casos ya aprendieron hábitos básicos como hacer sus necesidades en el lugar correcto.

Suelen ser más tranquilos que los cachorros y requieren menos supervisión constante.

Todos están esterilizados, desparasitados y cuentan con todas sus vacunas.

La adaptación al hogar suele ser más rápida cuando reciben paciencia y afecto.

¿Requisitos para adoptar?

Las personas interesadas en adoptar deberán cumplir con varios requisitos para garantizar el bienestar del animal:

Ser mayor de edad.

Presentar copia de la cédula y un recibo de luz, agua o teléfono donde conste la dirección de residencia.

donde conste la dirección de residencia. Demostrar que todos los integrantes de la familia están de acuerdo con la adopción.

Realizar una donación mínima de 20 dólares , destinada a apoyar el trabajo de rescate.

, destinada a apoyar el trabajo de rescate. Aprobar una breve entrevista y firmar un contrato de adopción responsable.

Una segunda oportunidad

Misión Patitas, iniciativa impulsada por el Despacho de la Primera Dama, promueve jornadas permanentes de esterilización, educación sobre tenencia responsable y ferias de adopción. Hasta la fecha, el programa ha desarrollado decenas de jornadas de adopción y más de 28 mil esterilizaciones junto a la Fundación Spay Panamá, como parte de su estrategia para reducir el abandono animal en Panamá.

Para los organizadores, cada adopción representa mucho más que una mascota que encuentra un hogar: significa liberar un espacio para que otro animal rescatado pueda recibir atención, tratamiento y una nueva oportunidad.

🐶😺Si desea conocer a todos los perros y gatos rescatados, puede acceder al sitio web de Misión Patitas: https://misionpatitas.org/mascotas-en-adopcion/ También puede conocer las historias en la cuenta de Instagram @misionpatitaspty

Puede leer: