El reencuentro de 'Simba' con su dueño: era un gato feliz antes de caer en el refugio del horror

Aunque un poco traumado, ahora se recupera en su hogar junto a su hermana perruna, que lo reconoció apenas llegó a su casa y le brinda compañía en todo momento.

Ciudad de Panamá/Feliz, amado y saludable. Así vivía Simba antes de extraviarse de su hogar en octubre de 2024 y caer en una de las instalaciones del refugio del horror de donde fueron rescatados más de 200 animales.

Tras conocer el caso que conmocionó a todo el país, el dueño de Simba acudió al refugio temporal en donde se brinda tratamiento y recuperación a los animales rescatados y pudo reencontrarse con su querida mascota. El reencuentro se pudo concretar este jueves 7 de agosto.

Según detalló su dueño, Simba habría sido tomado por alguien que conducía un vehículo blanco. 9 meses después, fue rescatado en condiciones deplorables, junto a otros cientos de animales.

Si usted extravió un gato o un perro, puede contactar al Movimiento de Conciencia Animal (MOCA) para realizar un reconocimiento. El número de contacto es 6526-4313.

Donaciones

MOCA es responsable de los animales rescatados y ha solicitado el apoyo de la población para la atención del caso; está solicitando la donación de:

– Comida húmeda y seca para perros y gatos

– Kennels o jaulas

– Artículos de limpieza y desinfección

– Camitas en buen estado

– Platos, correas y cañitas

– Guantes, mascarillas, alcohol

Para ello se han establecido los siguientes centros de acopio oficiales:

Parque Omar – 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

MOCA Panamá – 12:30 p.m. a 5:30 p.m.

Veterinaria Assunele – 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

Además, si usted desea brindar servicio como voluntario en la atención de los animales, también puede comunicarse con Ana Laura Fernández al 6526-4313.

Por este caso de crueldad y maltrato animal, dos mujeres se encuentran imputadas y con medida cautelar de reporte periódico por el delito contra los animales domésticos.

