El reencuentro de 'Simba' con su dueño: era un gato feliz antes de caer en el refugio del horror

El dueño de Simba, uno de los gatos rescatados lo reconoció tras ser rescatado del refugio clandestino.
El dueño de Simba, uno de los gatos rescatados lo reconoció tras ser rescatado del refugio clandestino. / Cortesía/Movimiento de Conciencia Animal

Ciudad de Panamá/Feliz, amado y saludable. Así vivía Simba antes de extraviarse de su hogar en octubre de 2024 y caer en una de las instalaciones del refugio del horror de donde fueron rescatados más de 200 animales.

Tras conocer el caso que conmocionó a todo el país, el dueño de Simba acudió al refugio temporal en donde se brinda tratamiento y recuperación a los animales rescatados y pudo reencontrarse con su querida mascota. El reencuentro se pudo concretar este jueves 7 de agosto.

Según detalló su dueño, Simba habría sido tomado por alguien que conducía un vehículo blanco. 9 meses después, fue rescatado en condiciones deplorables, junto a otros cientos de animales.

Aunque un poco traumado, ahora se recupera en su hogar junto a su hermana perruna, que lo reconoció apenas llegó a su casa y le brinda compañía en todo momento.

Si usted extravió un gato o un perro, puede contactar al Movimiento de Conciencia Animal (MOCA) para realizar un reconocimiento. El número de contacto es 6526-4313.

Donaciones

MOCA es responsable de los animales rescatados y ha solicitado el apoyo de la población para la atención del caso; está solicitando la donación de:

– Comida húmeda y seca para perros y gatos

– Kennels o jaulas

– Artículos de limpieza y desinfección

– Camitas en buen estado

– Platos, correas y cañitas

– Guantes, mascarillas, alcohol

Para ello se han establecido los siguientes centros de acopio oficiales:

  • Parque Omar – 8:00 a.m. a 8:00 p.m.
  • MOCA Panamá – 12:30 p.m. a 5:30 p.m.
  • Veterinaria Assunele – 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

Además, si usted desea brindar servicio como voluntario en la atención de los animales, también puede comunicarse con Ana Laura Fernández al 6526-4313.

Por este caso de crueldad y maltrato animal, dos mujeres se encuentran imputadas y con medida cautelar de reporte periódico por el delito contra los animales domésticos.

rescate animal Maltrato Moca perros Gatos
