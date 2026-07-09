Minsa pagará sobresueldos a médicos internos que laboran en áreas de difícil acceso a partir del 15 de agosto

La entidad detalló que el desembolso asciende a $102,548.40 y que los pagos se efectuarán de forma mensual hasta que los profesionales concluyan sus respectivos internados.

Ciudad de Panamá/El Ministerio de Salud (Minsa) anunció que a partir del próximo 15 de agosto de 2026 hará efectivo el pago del sobresueldo del 40% correspondiente a los médicos internos que prestan servicios en áreas de difícil acceso del país.

La entidad detalló que el desembolso asciende a $102,548.40 y que los pagos se efectuarán de forma mensual hasta que los profesionales concluyan sus respectivos internados en estas regiones apartadas.

De acuerdo con el Minsa, las gestiones para concretar este beneficio comenzaron en marzo de este año. Luego de obtener la disponibilidad de los recursos por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se realizó el traslado de partidas presupuestarias a inicios de este mes, lo que permitió ejecutar el pago.

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La institución también informó que inició el proceso de firma de contratos para los 51 médicos internos que aún estaban pendientes de este trámite. Estas contrataciones corresponden a plazas extraordinarias habilitadas en abril de 2026.

Los profesionales beneficiados comenzarán a recibir sus salarios de manera regular a partir del 15 de agosto.

El Minsa señaló que estas medidas forman parte de su compromiso de fortalecer las condiciones laborales del personal médico en formación y contribuir a mejorar la atención de salud en las comunidades más vulnerables del país.