Minsa refuerza la atención psicológica con una Unidad Móvil en San Miguelito

La unidad ofrecerá atención psicológica, detección temprana de trastornos mentales y seguimiento a pacientes en comunidades vulnerables. El proyecto iniciará como plan piloto y podría extenderse a otras regiones del país.

La atención en salud mental llegará directamente a las comunidades de San Miguelito con la puesta en funcionamiento de la primera Unidad Móvil de Salud Mental del país, presentada este miércoles por el Ministerio de Salud como un plan piloto que podría extenderse a otras regiones.

La nueva unidad móvil recorrerá los distintos corregimientos de San Miguelito para brindar atención psicológica, orientación especializada, actividades de promoción de la salud mental, prevención de trastornos, detección temprana y seguimiento a pacientes, con énfasis en comunidades de difícil acceso y poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Durante el acto de entrega, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, destacó que la salud mental es una prioridad para la institución y enfatizó la importancia de intervenir antes de que los problemas se agraven.

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"La salud mental es un tema que tiene muchísimas etapas y lo que queremos es identificar tempranamente a aquellas personas que necesitan el acompañamiento, el aporte de alguien que los escuche y los pueda orientar. No esperemos a llegar a momentos trágicos", afirmó.

El ministro también manifestó su preocupación por el aumento de los casos de suicidio, especialmente entre adolescentes, e instó a la población a romper los estigmas asociados con la atención psicológica.

"Solicitar ayuda profesional representa un acto de valentía y responsabilidad", expresó.

La unidad fue entregada oficialmente al director regional de Salud de San Miguelito, Algis Torres, quien será el encargado de coordinar su operación en los diferentes corregimientos del distrito.

Según el Minsa, esta iniciativa comenzará como un plan piloto en San Miguelito y, de obtener los resultados esperados, será implementada de forma progresiva en otras regiones del país para ampliar el acceso a una atención integral y oportuna en salud mental.