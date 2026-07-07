Canal de Panamá| A una década de la ampliación, el 50% de los ingresos de la vía se generan de las esclusas Neo Panamax

Panamá/El Canal Ampliado cumplió sus primeros 10 años de operaciones, consolidándose como una de las decisiones económicas más acertadas para el país. Aunque la fecha coincidió con eventos de alto impacto internacional como el Mundial de Fútbol y la tragedia humanitaria en Venezuela, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) realizó un balance financiero que demuestra el éxito de la megaobra: el proyecto está prácticamente pagado y genera ingresos anuales equiparables a lo que costó su inversión original.

En los últimos dos años, la vía interoceánica ha registrado ingresos superiores a los 5,000 millones de dólares anuales. El dato más contundente es el peso que tiene la ampliación en la economía nacional. "Más del 50% de los ingresos del Canal de Panamá de hoy en día vienen de las esclusas neopanamax, con un 25% del número de tránsitos. O sea, vemos que esa esclusa más grande, que permite barcos más grandes, trae más tonelaje". "Más tonelaje es más ingresos", detalló la subadministradora de la ACP, Ilya Espino de Marotta.

La escuela de la ampliación y los nuevos megaproyectos

La experiencia acumulada durante la construcción del tercer juego de esclusas, donde casi el 90% de la fuerza laboral estuvo compuesta por panameños, no solo dejó mano de obra calificada, sino un aprendizaje institucional clave en la gestión de contratos y la preparación ante arbitrajes internacionales. Esta escuela técnica servirá de base para las próximas inversiones hídricas e infraestructurales de la ACP.

A diferencia de la ampliación previa, la estrategia actual contempla la ejecución de varios contratos de manera simultánea. Según las autoridades, el volumen de estas obras conjuntas tendrá un impacto y una complejidad operativa similar a la del megaproyecto inaugurado hace una década.

Escudo operativo ante el regreso de 'El Niño'

El principal desafío inmediato para la ruta marítima es de carácter climático. Con la llegada de un nuevo y severo fenómeno de El Niño, la ACP apuesta a la anticipación para mitigar el impacto en el comercio internacional, aplicando las duras lecciones aprendidas durante la sequía del año 2023.

"Esa experiencia de 2023 nos permite anticiparnos de una manera más eficiente en las medidas de ahorro de agua, en cómo manejar el nivel de tránsitos, cómo hacer esas actividades de mover lo que se llama el cross-fill (lo que reutilizamos el agua en las esclusas Panamax) y poder anticipar con mayor precisión a nuestros clientes cuándo vamos a reducir calado y en qué momento", explicó la ingeniera. Añadió que el organismo está "mejor preparado tanto para El Niño como para los contratos que van a venir en otros megaproyectos".

Restricciones de calado en plena temporada de lluvias

Pese a que los lagos alcanzaron niveles óptimos durante el verano y se implementan técnicas de reciclaje de agua, el aumento en la demanda de tránsitos ha obligado a tomar medidas preventivas inusuales para esta época del año, un periodo donde históricamente las lluvias disipaban las alertas.

La subadministradora confirmó que ya se notificó a las navieras sobre las nuevas restricciones. "Ya anunciamos a la industria que vamos a bajar a 49 pies y medio y a 49, que por lo general en un mes de junio o julio las lluvias son más constantes y no debiéramos tener una necesidad de restricción de calado", argumentó la funcionaria.

El plan de la ACP es mantener un equilibrio milimétrico entre el volumen de buques permitidos y el ahorro estricto del recurso hídrico, con el objetivo de salvaguardar la competitividad de la ruta y evitar una reducción forzada en el número de tránsitos diarios de cara al próximo verano.

Con información de Elizabeth González.