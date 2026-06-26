Canal ampliado cumple 10 años: la obra que triplicó la capacidad de carga y cambió la ruta marítima

Actualmente, los buques Neopanamax, como el que hoy cruza las nuevas esclusas, movilizan más del 52% del tonelaje que transita por el canal de Panamá.

Panamá/Diez años han pasado desde la inauguración de las nuevas esclusas del canal de Panamá, cuya construcción tomó cerca de nueve años. Aunque parezca que el tiempo pasó muy rápido, este 26 de junio se cumple una década de funcionamiento del Canal ampliado, una obra que cambió la capacidad de la ruta interoceánica y fortaleció la competitividad del país.

Jorge Pittí, supervisor de Operaciones de Esclusas, fue el encargado hace 11 años de empezar a poner en marcha las operaciones de las nuevas esclusas. Justo detrás de él transita hoy un portacontenedores que refleja el crecimiento que ha experimentado la vía acuática.

Bien, el buque portacontenedores de mayor capacidad que transitaba por las esclusas Panamax, las esclusas originales, que aún transitan, eran buques de hasta 4,000 contenedores de 20 pies. Este buque que vemos aquí detrás de nosotros es un buque portacontenedores de arriba de 14,000 TEU. Por lo tanto, hemos triplicado y más el volumen de carga de los barcos que pueden transitar por la ruta actualmente", explicó.

Llegar a la ampliación fue un proceso de años. Primero fue aprobada hace 19 años por los panameños mediante un referéndum. Después comenzaron los trabajos y, con el paso del tiempo, muchos ciudadanos han guardado en su memoria distintos momentos históricos del proyecto.

Uno de ellos es Daisy de Morales, quien recuerda con especial emoción la voladura del Cerro Paraíso, ocurrida hace 18 años y que marcó el inicio de la construcción.

Estuve ahí con tanta emoción que no se la imaginan. Hubo muchos globos de todos colores, rojo, azul, blanco y eso... nuestro país es chico, pero tenemos lo más grande, que es el Canal, y por esa razón nosotros tenemos que cuidar el Canal", recordó.

Actualmente, los buques Neopanamax, como el que hoy cruza las nuevas esclusas, movilizan más del 52% del tonelaje que transita por el canal de Panamá. En estos diez años, más de 31 mil embarcaciones han pasado por las esclusas de Agua Clara, en Colón, y Cocolí, en Panamá Oeste.

Pittí asegura que las expectativas planteadas cuando se diseñó la ampliación se han cumplido y que el objetivo de captar buques portacontenedores de mayor capacidad se alcanzó.

El objetivo de lograr mayor carga precisamente era ese segmento de los buques portacontenedores. Orgulloso, definitivamente. Una hazaña increíble para muchos. Muchos piensan que el contratista construyó el Canal. Sí, esa es la mano de obra, pero la semilla, el diseño, las ideas de cómo construir y qué necesitábamos construir surge de la experiencia de la ingeniería panameña", afirmó.

Daniel Muschett, exvicepresidente de Agua y Ambiente de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), fue el responsable del manejo y seguimiento ambiental durante la ampliación.

"La ampliación fue simultáneamente perforación, voladura, excavación, dragado, construcción, reforestación y atención de los 40 mil empleos que se generaron durante los años de la ampliación", señaló.

Muschett destaca que la obra también dejó importantes aportes para la ciencia. Durante las excavaciones fueron hallados fósiles que ayudaron a reconstruir la historia geológica del istmo de Panamá.

Con las excavaciones se expusieron fósiles que la teoría nos decía que debían existir cuando el istmo de Panamá se levantó. Eso fue, en ese entonces, con el Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales. Encontraron unos fósiles de tortugas y de otros elementos que permitieron revisar cuándo fue que el istmo de Panamá se levantó y se publicó al respecto porque se hallaron evidencias de fósiles que tenían mayor antigüedad de lo que se creía", explicó.

El Canal de Panamá entregó al Estado 2,965 millones de dólares durante el año fiscal 2025, unos 500 millones más que en 2024. Además, ese mismo año los tránsitos aumentaron un 14%.

Stephanie Valencia observa con orgullo el paso de los buques por las esclusas y espera que esos aportes lleguen a los sectores donde más se necesitan.

"Claro, más en lo que es la educación de los niños, en la salud y también por el alto costo", expresó.

Las nuevas generaciones también miran el Canal con ilusión, curiosidad y esperanza. Antuam Armuelles siempre le pide a su familia que lo lleve a observar el paso de los buques en Miraflores.

Connor y Jorge Valencia también repiten la visita una y otra vez junto a su madre, quien considera importante que desde pequeños conozcan la obra, comprendan la responsabilidad que implica administrarla y el papel que desempeña para el desarrollo del país.

En estos diez años, el Canal ampliado ha superado muchas de las expectativas con las que fue concebido. Sin embargo, persisten retos importantes y el principal sigue siendo garantizar el agua necesaria para mantener la competitividad de la vía interoceánica y, al mismo tiempo, asegurar el suministro para el consumo humano, una responsabilidad que el Canal ha asumido durante décadas.

Con información de María De Gracia.