Polvo del Sahara ingresará a Panamá durante el fin de semana, advierten autoridades meteorológicas

La presencia de estas partículas en la atmósfera podría ocasionar una reducción en la visibilidad, cielos con apariencia más opaca y un incremento en la sensación de calor.

Ciudad de Panamá/Una masa de partículas de polvo proveniente del desierto del Sahara se desplazará sobre Panamá durante los próximos días, generando condiciones de ambiente brumoso y un aumento en la sensación térmica, según informó el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

El aviso de vigilancia por la incursión de polvo del Sahara se mantiene vigente desde las primeras horas del sábado 27 de junio hasta la noche del lunes 29 de junio. De acuerdo con el pronóstico, las mayores concentraciones se registrarán en gran parte del territorio nacional, especialmente en la región del Caribe.

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El Imhpa detalló que las concentraciones serán bajas en sectores del Pacífico Central y Occidental, mientras que en áreas como Bocas del Toro, Coclé, Panamá Oeste, la región metropolitana y la zona oriental del país se esperan niveles moderados.

La presencia de estas partículas en la atmósfera podría ocasionar una reducción en la visibilidad, cielos con apariencia más opaca y un incremento en la sensación de calor.

Las autoridades meteorológicas recomendaron a la población, principalmente a las personas alérgicas o con sensibilidad respiratoria, tomar medidas preventivas ante la posible afectación por la calidad del aire.