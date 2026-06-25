Mantienen aviso de vigilancia por mar adverso y oleaje significativo en el Caribe panameño

El aviso estará vigente desde las 3:00 p.m. del 25 de junio hasta las 10:00 a.m. del 29 de junio de 2026, según el pronóstico emitido por la entidad.

Ciudad de Panamá/El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) extendió un aviso de vigilancia debido a condiciones de mar adverso y oleaje significativo en el litoral Caribe panameño, asociado a la presencia de vientos alisios acelerados que generan periodos frecuentes de oleaje.

El aviso estará vigente desde las 3:00 p.m. del 25 de junio hasta las 10:00 a.m. del 29 de junio de 2026, según el pronóstico emitido por la entidad.

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De acuerdo con el informe meteorológico, en el Caribe Occidental, que comprende Bocas del Toro, la comarca Ngäbe Buglé y el norte de Veraguas, se esperan olas con alturas entre 1.4 y 2.4 metros, con vientos de 5 a 25 kilómetros por hora y periodos de oleaje de 8 a 11 segundos.

Para el Caribe Central, incluyendo las costas de Colón, se prevén olas entre 1.4 y 2.8 metros, con vientos que podrían alcanzar los 35 kilómetros por hora.

Mientras que en el Caribe Oriental, específicamente en la comarca Guna Yala, se mantienen las condiciones más significativas, con olas que podrían llegar hasta los 3 metros y vientos entre 10 y 35 kilómetros por hora.

El Imhpa indicó que las condiciones podrían intensificarse hacia el fin de semana, por lo que recomendó a bañistas, embarcaciones pequeñas y residentes de áreas costeras vulnerables tomar medidas de seguridad.

Las autoridades solicitaron a la población mantenerse informada, atender las recomendaciones oficiales y evitar actividades marítimas durante periodos de mayor riesgo.