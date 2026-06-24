Alertan por condiciones marítimas adversas en el Caribe panameño

Ciudad de Panamá, Panamá/El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención debido a condiciones marítimas adversas en el Caribe panameño, ante el incremento del oleaje y los vientos en varias zonas costeras del país.

La alerta estará vigente hasta las 11:59 p.m. del 25 de junio de 2026 e incluye vigilancia en el Caribe Occidental, desde Bocas del Toro hasta el norte de Veraguas; el Caribe Central, que comprende Colón Costa Abajo y Costa Arriba; y el Caribe Oriental, en el sector marítimo de la comarca Guna Yala.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), se esperan olas entre 1.5 y 2.8 metros de altura, acompañadas de vientos de hasta 35 km/h, condiciones que representan riesgo para actividades marítimas y recreativas.

Las autoridades recomendaron extremar precauciones, especialmente a pescadores artesanales, operadores de embarcaciones pequeñas y bañistas. Asimismo, exhortaron a la población a evitar ingresar al mar durante fuertes oleajes, mantener vigilancia sobre menores y adultos mayores y atender las indicaciones oficiales.

Sinaproc reiteró que mantiene monitoreo permanente de las condiciones hidrometeorológicas y marítimas, e instó a la ciudadanía a mantenerse informada a través de sus canales oficiales.

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