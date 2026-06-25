Clima en Panamá: Lluvias, tormentas y mar agitado en el Caribe: así estará el tiempo este jueves

Se mantiene un aviso de vigilancia por oleajes en el Caribe hasta las 11:59 p.m. de este jueves 25 de junio.

Las condiciones atmosféricas sobre Panamá continuarán marcadas por la inestabilidad este jueves 25 de junio debido a la influencia de la vaguada monzónica sobre el océano Pacífico, sistemas de bajas presiones y ondas tropicales que favorecen la ocurrencia de lluvias y tormentas en distintos sectores del país, informó el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa).

Para la vertiente del Caribe, durante la mañana se prevén cielos dispersos con lluvias en sectores del norte de Veraguas, la comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro. Hacia la tarde y la noche aumentará la nubosidad, generando lluvias ligeras intermitentes y episodios de aguaceros acompañados de actividad eléctrica en Colón, norte de Veraguas, las comarcas Guna Yala y Ngäbe Buglé, así como en Bocas del Toro.

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En la vertiente del Pacífico, el Imhpa pronostica para la mañana cielos dispersos con lluvias aisladas en áreas de las comarcas y costas de Darién, además del golfo de Chiriquí.

Durante la tarde y la noche se esperan períodos nublados con aguaceros aislados y tormentas eléctricas sobre Panamá Centro, Norte, Oeste y Este, Darién, las tierras altas de Chiriquí, la comarca Ngäbe Buglé, las cordilleras de Coclé, el sur de Veraguas y la península de Azuero.

Las temperaturas mínimas oscilarán entre los 12 °C y 24 °C, mientras que las máximas alcanzarán valores entre 29 °C y 33 °C.

En cuanto a los vientos, en la vertiente del Caribe predominarán flujos del norte durante la mañana con velocidades de entre 11 y 15 kilómetros por hora, cambiando hacia el oeste-noroeste en horas de la tarde y la noche, cuando alcanzarán entre 15 y 22 kilómetros por hora.

En el Pacífico se mantendrán vientos del norte durante la mañana con velocidades de 20 a 29 kilómetros por hora, cambiando al este-noreste en la tarde y noche con velocidades de entre 11 y 13 kilómetros por hora.

El Imhpa mantiene una advertencia para la vertiente del Caribe debido a vientos, oleajes y mareas de resaca que podrían afectar las actividades marítimas. Se esperan olas de hasta 1.82 metros con períodos inferiores a nueve segundos. En el Pacífico, las condiciones se mantienen favorables, con olas de aproximadamente 0.91 metros y períodos de hasta 15 segundos.

Los índices de radiación ultravioleta (UV-B) se ubicarán entre altos y muy altos en ambas vertientes durante las horas de la mañana y la tarde, por lo que se recomienda tomar medidas de protección ante la exposición prolongada al sol.

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