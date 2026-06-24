Aumentan los precios de algunas legumbres para preparar ensaladas en Merca Panamá

Los precios de algunos productos utilizados para preparar ensaladas registran incrementos en Merca Panamá.

Ciudad de Panamá/Los precios de algunos productos utilizados para preparar ensaladas registran incrementos en Merca Panamá, donde comerciantes reportan alzas en vegetales como el tomate, la lechuga y el repollo morado.

Durante un recorrido por el mercado, Lisbeth, del kiosco “La Unión”, explicó que entre los productos que presentan mayores aumentos se encuentran varias legumbres de consumo frecuente en los hogares panameños.

“Para la ensalada, tenemos el tomate rondando los $2, $1.75 la libra; la lechuga ha subido hasta $1.50 la libra, el repollo morado está supercaro en $2 la libra”, indicó.

A estos incrementos también se suman otros ingredientes como el pimentón y el brócoli, cuyos precios oscilan entre los $2 y $3.50 por libra, elevando el costo de preparar una ensalada completa.

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Según los precios registrados en Merca Panamá, una familia de seis personas que desee preparar una ensalada con una libra de tomate, una libra de repollo o lechuga, una libra de pimentón y un brócoli podría gastar aproximadamente $9.

Sin embargo, existen alternativas más económicas para quienes buscan mantener este tipo de preparación en sus hogares. Entre ellas se encuentran las papas y zanahorias, productos cuyos precios rondan entre los $0.75 y $0.80 la libra.

Los comerciantes recomiendan a los consumidores comparar precios y optar por frutas, verduras y legumbres de temporada, ya que suelen tener mayor disponibilidad y mejores costos.

Con información de Yenny Caballero