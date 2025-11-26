Vendedores en Colón luchan por sobrevivir ante el alza en las legumbres

Colón/El aumento en el costo de las legumbres y verduras en el mercado público de Colón está dejando a los vendedores con muy poco margen de ganancia, según afirman comerciantes y consumidores que han visto cómo, en esta época del año, los precios suelen incrementarse.

Uno de los productos más afectados es la cebolla. La semana pasada costaba $34 el saco, pero esta semana subió a $45, un incremento que impacta directamente en el bolsillo de quienes dependen de la venta al detal.

Una vendedora explicó la difícil situación en la que quedan los pequeños comerciantes. “A 45 dólares está el saco de cebolla. ¿Cómo tú crees que nosotros le vamos a vender a la gente? Tenemos que alzar el precio para rebuscarnos un cuara también y llevar algo. Todo está caro. La libra de ají está a $2. El vendedor dueño lo da en $1.50; el revendedor que está dentro la vende a $2. ¿Y nosotros al cliente cómo se la tenemos que vender? A $3. ¿Por qué? Porque ese dólar se nos va en gasolina, en ir a buscar la mercancía de madrugada y en la comida de nosotros. Los trabajos de nosotros también cuestan”.

Otra vendedora comentó que el panorama no mejora y que las fiestas decembrinas suelen empujar aún más los precios al alza.

La legumbre y la verdura están a los mismos precios, están caritas. Me imagino que ahora en Navidad suben más. El bolsillo no está vacío y las cosas están caras. Y acá en esta ollita, lejos, la gente vende allá y nosotros acá no vendemos nada. Imagínese cómo vamos a quedar ahora en Navidad", precisó.

Entre los productos que han registrado aumentos se encuentran la yuca, el ñame, el ají, la cebolla, la papa, entre otros alimentos esenciales en la mesa panameña.

Comerciantes del mercado público temen que, con la llegada de las fiestas de fin de año, los precios continúen subiendo, afectando tanto a quienes venden como a quienes compran.

Con información de Néstor Delgado.