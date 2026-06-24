Terremoto en Venezuela: Mulino expresa solidaridad tras devastadores sismos y ofrece ayuda humanitaria

El presidente de Panamá lamentó las consecuencias de los fuertes sismos que sacudieron territorio venezolano y reiteró la disposición del país para brindar apoyo a las víctimas.

El presidente de la República, José Raúl Mulino, expresó este miércoles su solidaridad con el pueblo venezolano tras los devastadores terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron varias regiones de ese país, provocando derrumbes, daños en infraestructura crítica y la declaratoria de estado de emergencia.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, el mandatario panameño manifestó el respaldo de Panamá ante la tragedia que enfrenta la nación sudamericana.

"Nuestra mayor solidaridad y acompañamiento a Venezuela por el terremoto y sus consecuencias. Panamá, una vez más, ofrece su ayuda humanitaria a países hermanos", escribió Mulino.

El pronunciamiento se produce luego de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretara el estado de emergencia nacional tras los dos fuertes movimientos telúricos registrados la tarde de este miércoles.

Panamá ofrece apoyo ante la emergencia

Con este mensaje, el Gobierno panameño reiteró su disposición de colaborar en las labores de asistencia humanitaria que puedan requerir las autoridades venezolanas para atender a las comunidades afectadas.

Panamá ha participado en diversas operaciones de ayuda regional durante desastres naturales ocurridos en América Latina y el Caribe, movilizando asistencia a través de organismos de protección civil y mecanismos de cooperación internacional.

Terremotos provocaron graves daños

Los sismos, de magnitudes 7.2 y 7.5, ocurrieron con menos de un minuto de diferencia y fueron percibidos en gran parte de Venezuela y también en zonas de Colombia.

Las autoridades venezolanas reportaron al menos 20 réplicas tras los movimientos principales.

Entre las afectaciones más importantes figura el cierre del Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía debido a daños en su infraestructura, así como derrumbes de edificios, cortes eléctricos y daños estructurales en distintos sectores de Caracas y otras regiones del país.

Mientras continúan las evaluaciones y labores de rescate, gobiernos y organismos internacionales han comenzado a expresar su apoyo y solidaridad con Venezuela ante una de las emergencias sísmicas más severas registradas en los últimos años.