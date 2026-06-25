Terremotos en Venezuela: Se reportan al menos 164 muertos y casi mil heridos

En la capital, las escenas fueron de destrucción y pánico, según una periodista de la AFP, que vio un inmueble de 22 plantas completamente destruido en la zona de Chacao, en el este de la ciudad.

Al menos 164 personas murieron y casi un millar resultaron heridas por los dos potentes terremotos del miércoles en Venezuela, que provocaron el derrumbe de decenas de edificios, cortes eléctricos y pánico en la población.

La presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, reportó el jueves a primera hora al menos 164 muertos y 971 heridos. En un primer balance, había hablado de 32 muertos y más de 700 heridos.

La zona más castigada por la doble sacudida fue el estado de La Guaira, en el norte del país, a unos 40 minutos de la capital, Caracas, que también experimentó daños.

Un equipo de la AFP en esa zona costera observó decenas de edificios colapsados o gravemente dañados. No había luz y la gente pernoctaba en las calles o buscaba a familiares entre los escombros.

"No tenemos nada, ahorita no tenemos nada, ni siquiera fuerza, ni valor para meternos ahí, imagínate tú", dijo a la AFP Larry Rojas, de 49 años, frente a un edificio derrumbado bajo el que está atrapada su familia.

El primer sismo de magnitud 7,2 ocurrió a las 18H04 (22H04 GMT) con su epicentro 21 km al oeste de Morón, en el norte del país, señaló el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Casi un minuto después, a unos kilómetros de distancia, se registró otro más fuerte de magnitud 7,5, el más potente que ha sacudido Venezuela desde 1900, según los datos del USGS.

"Fue terrible, fue terrible. Todo, todo se desplomó, todo, todo", indicó Yilsmaris Blanco, una habitante de La Guaira de 39 años.

"Le damos gracias a Dios (...) porque estamos vivos, pero hay personas que están ahorita sufriendo con sus familiares tapiados, con sus familiares pisados que no los pueden sacar", agregó.

Tal fue la potencia de estos terremotos que se sintieron hasta en Colombia, donde sonaron algunas alarmas, constató la AFP. Según la presidenta interina, también hubo 30 réplicas.

- "Rescatistas especializados" en camino -

El gobierno interino decretó el estado de emergencia nacional y declaró La Guaira como una "zona de desastre".

Delcy Rodríguez afirmó que había conversado con el coordinador de la ONU en el país y que ya había "rescatistas especializados" en camino para el país "para apoyar en estas labores de rescate".

También dijo que su gobierno estaba "trasladando rescatistas que están en otros estados del país" para "concentrar esfuerzos primeramente en el estado de La Guaira y también en la Gran Caracas".

En las calles de La Guaira, la población pedía ayuda y se movilizaba para tratar de rescatar a quienes quedaron atrapados. El equipo de la AFP vio al menos dos muertos.

"Ahí hay gente viva y nadie viene a salvar", dijo una mujer cuya hija quedó sepultada bajo un edificio de 12 pisos derrumbado.

Los temblores también dañaron parte de las instalaciones del aeropuerto internacional de Maiquetía, que sirve a la capital venezolana y cerró por los daños.

El equipo de la AFP en la zona observó allí pasajeros varados y vecinos de la zona pernoctando en su estacionamiento. En medio de la oscuridad se veían columnas que cedieron.

La terminal aérea se encuentra cerrada "por graves daños en su infraestructura", dijo Rodríguez.

Caracas cuenta, sin embargo, con el aeropuerto militar de La Carlota, ubicado en plena zona metropolitana.

- Pánico en Caracas -

En la capital, las escenas fueron de destrucción y pánico, según una periodista de la AFP, que vio un inmueble de 22 plantas completamente destruido en la zona de Chacao, en el este de la ciudad.

Personas desde la calle gritaban los nombres de sus familiares y algunos voluntarios subían a los escombros. "Necesitamos linternas", pedía uno de ellos al caer la noche.

Afuera del centro comercial Sambil, también en Chacao, Heidi Romero, una comerciante de 42 años, se dijo asombrada por la magnitud de las sacudidas.

"No sé ni cuánto tiempo duró. Estaba en el último piso. De unos negocios se cayeron bastantes cosas. Salimos por las escaleras de emergencia, por ahí nos sacaron", dijo a la AFP.

El sismo se sintió con fuerza en los estados Trujillo, Carabobo, Miranda, y La Guaira, según el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

- EEUU despliega ayuda -

El mandatario estadounidense, Donald Trump, en buenas relaciones con Venezuela desde que ordenó en enero capturar al presidente Nicolás Maduro, prometió ayudar a sus "nuevos y grandes amigos".

Siguiendo sus órdenes, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció posteriormente que Washington "está desplegando de inmediato equipos de búsqueda y rescate, recursos médicos y asistencia humanitaria a Venezuela".

Rodríguez informó posteriormente que mantuvo una conversación telefónica con Rubio, "quien ha expresado su solidaridad y apoyo hacia el pueblo venezolano en estos momentos difíciles".

La mayor parte de los países de América Latina, así como España, Alemania, Italia, Suiza, China, India y la Unión Europea, también manifestaron su solidaridad y ofrecieron ayuda.

Expertos de la ONU instaron a Caracas a "desbloquear de inmediato" el acceso a redes sociales y medios de comunicación para facilitar las tareas de socorro.

Venezuela es sacudida por temblores con frecuencia. Los terremotos más fuertes en los tiempos recientes fueron los de Cariaco (noreste) en 1997, que causó 73 muertos, y el de Caracas en 1967, con 236 fallecidos.