MiBus instala nuevos validadores que permitirán recargas automáticas desde agosto

Otra de las novedades será la posibilidad de registrar o personalizar la tarjeta con el nombre y número de cédula del usuario, lo que facilitará su recuperación en caso de pérdida o extravío.

Ciudad de Panamá, Panamá/El sistema de transporte MiBus inició la instalación de una nueva generación de validadores tecnológicos en sus unidades, como parte de la modernización del sistema de pago que permitirá a los usuarios acceder a nuevas funciones y mayor comodidad al utilizar el servicio.

Los nuevos dispositivos, que reemplazan a los tradicionales validadores de color naranja, cuentan con pantallas de alta resolución donde los pasajeros pueden visualizar el saldo disponible de su tarjeta y la tarifa descontada al momento de validar el pasaje.

Actualmente, ya se han instalado 70 de estos equipos en buses de la flota, además de que también estarán disponibles en las zonas pagas y estaciones del Metro de Panamá.

El director de Logística de MiBus, Juan Yau, explicó que la siguiente etapa del proyecto comenzará en agosto con la implementación de nuevas funcionalidades para los usuarios.

"La proyección que tenemos es que aproximadamente para el mes de agosto iniciamos la fase dos. Allí el usuario podrá disfrutar de algunas de las bondades del nuevo sistema, principalmente al momento de recargar su tarjeta", indicó.

Yau detalló que, una vez concluya esta fase, las recargas realizadas mediante banca en línea se acreditarán automáticamente, eliminando la necesidad de acudir a una taquilla o a un tótem para validar el saldo, como ocurre actualmente.

Otra de las novedades será la posibilidad de registrar o personalizar la tarjeta con el nombre y número de cédula del usuario, lo que facilitará su recuperación en caso de pérdida o extravío.

Los nuevos validadores también estarán instalados en los puntos de salida para los transbordos, donde los pasajeros podrán volver a acercar su tarjeta para visualizar el saldo disponible y confirmar la tarifa aplicada durante el viaje.

Con esta actualización tecnológica, MiBus busca agilizar el uso del sistema de transporte y ofrecer una experiencia más moderna y eficiente a los miles de usuarios que utilizan diariamente el servicio.

La modernización del sistema de transporte público incluye la aceptación de tarjetas de crédito y débito, y elimina el paso de validar recargas electrónicas en máquinas físicas. La inversión estatal supera los 7.5 millones de dólares.

Se espera la instalación de 3,000 nuevos validadores de pago.

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Con información de Luis De Jesús Mendoza