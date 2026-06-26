Doble terremoto en Venezuela: Cancillería mantiene búsqueda de panameño desaparecido

El canciller confirmó que hasta el momento, no hay connacionales confirmados entre las víctimas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El canciller Javier Martínez-Acha informó que continúa sin ser ubicado el ciudadano panameño reportado como desaparecido en Venezuela tras los sismos registrados recientemente en ese país, al tiempo que reiteró que, hasta el momento, no hay connacionales confirmados entre las víctimas.

El jefe de la diplomacia panameña recordó que el caso ya había sido confirmado previamente por la Cancillería y explicó que el seguimiento se mantiene activo a través de los canales consulares, en coordinación con los familiares del ciudadano, quienes residen en Panamá y no han logrado establecer contacto con él desde los movimientos telúricos.

Cecodi activo para asistencia consular

La Cancillería mantiene activado el Centro de Coordinación e Información (Cecodi), con el objetivo de dar apoyo a los familiares que requieren información sobre panameños en territorio venezolano.

La entidad reiteró que las personas que necesiten reportar o buscar a familiares pueden comunicarse al correo cecodi@mire.gob.pa, canal habilitado para centralizar solicitudes y facilitar la coordinación consular.

Registro de panameños en Venezuela

El Ministerio de Relaciones Exteriores indicó que el Consulado de Panamá en Caracas maneja un registro aproximado de 250 panameños residentes en Venezuela, aunque advirtió que la cifra podría ser mayor, ya que no todos los ciudadanos se inscriben formalmente ante la representación diplomática.

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Consulado suspendió atención presencial

La Cancillería también recordó que el Consulado de Panamá en Venezuela mantiene suspendida temporalmente la atención presencial por motivos de seguridad, luego de los sismos, mientras se evalúan las condiciones del edificio donde operan sus oficinas.

Las autoridades reiteraron que continúan las gestiones para ubicar al ciudadano desaparecido y brindar acompañamiento a sus familiares.

Con información de Elizabeth González