Venezuela: Centro de acopio del Parque Omar suspende temporalmente recepción de donaciones

El volumen de las donaciones obligó incluso a almacenar parte de la ayuda en el exterior del centro de acopio, lo que incrementó la preocupación ante las condiciones del tiempo. Recordar que hay otros centros de acopio en el país.

Panamá/La respuesta solidaria de panameños, venezolanos y extranjeros en Panamá superó todas las expectativas. El centro de acopio habilitado en la Casa Club del Parque Omar suspendió hoy viernes temporalmente, hasta nuevo aviso, la recepción de donaciones para Venezuela luego de que la ayuda recibida sobrepasara su capacidad de almacenamiento, obligando a los organizadores a reorganizar y embalar los insumos antes de continuar recibiendo más aportes.

Los voluntarios explicaron que la prioridad ahora es proteger la ayuda ya recibida y preparar los cargamentos que serán enviados a Venezuela.

Le agradecemos a todo el pueblo panameño por todas sus donaciones, que fueron inesperadas y abarrotaron todo el centro, que colapsó. Tenemos demasiadas ayudas afuera en la calle que no hemos podido lograr meter acá adentro. Entonces, por este momento no podemos recibir más ayuda", indicó una de las encargadas.

Indicaron que durante las próximas horas se realizará el conteo y clasificación de los insumos para agilizar su traslado.

"Ahorita necesitamos tener el control y el conteo de lo que ya tenemos y mandarlos en los camiones", explicaron.

El volumen de las donaciones obligó incluso a almacenar parte de la ayuda en el exterior del centro de acopio, lo que incrementó la preocupación ante las condiciones del tiempo.

"Lo que no queremos es que la mercancía o la ayuda que llegó y que está afuera se moje porque el clima pareciera que fuera a llover. Estamos tratando de desocupar y de armar las cajas lo más rápido posible para que todas esas ayudas que se encuentran afuera puedan entrar otra vez y mañana podamos continuar recibiendo más ayuda", manifestaron.

Las autoridades pidieron a las personas que se dirigían al Parque Omar suspender momentáneamente su visita hasta que el centro reanudara operaciones.

Se dejó claro que será el Despacho de la Primera Dama , quien anuncie cuando se reanudará el recibimiento de ayuda a través de sus redes sociales. También recordaron que continúan habilitados otros centros de acopio, entre ellos el del Municipio de Panamá y los instalados en varias provincias del país.

Se requieren medicamentos

Los organizadores insistieron en que la emergencia ha cambiado las prioridades y que también se requiere con urgencia medicamentos e insumos médicos especializados.

Estefanía Muri, voluntaria que coordina el área de medicamentos junto con personal de la Cruz Roja, explicó que existen necesidades específicas para atender a los heridos.

"Estoy trabajando con la Cruz Roja en la parte de medicamentos con los doctores y solo tenemos estos dos tipos de sondas Foley. Son las únicas que tenemos y esto es urgente", advirtió.

También hizo un llamado a la empresa privada para apoyar con medicamentos de uso restringido.

"Necesitamos que se sume la empresa privada para antibióticos, porque nosotros como personas individuales no podemos comprar antibióticos con prescripción y es urgente para las infecciones de las personas afectadas", expresó.

Los voluntarios destacaron que la emergencia ha unido a personas de distintas nacionalidades en una misma causa.

Aquí hay panameños, hay venezolanos. Ahorita mismo aquí no se está viendo nacionalidad. Estamos agradecidos enormemente con este país porque fue una cosa inesperada la cantidad de aportes que han dado empresas, supermercados, de todo. Aquí ha venido de todo. Muchas gracias", dijo la encargada.

Mientras continúan las labores de clasificación y embalaje, los organizadores reiteraron que las donaciones volverán a recibirse este sábado y que la información sobre nuevas necesidades será actualizada a través de las redes sociales oficiales.

Otros centros de acopio

Edificio Hatillo

Parque Andrés Bello: Ubicado en Vía Argentina, Bella Vista.

Ubicado en Vía Argentina, Bella Vista. Supermercados: Todas las sucursales de Riba Smith están recibiendo donaciones.

Todas las sucursales de están recibiendo donaciones. Este Sport Center: Costa del Este

Con información de Meredith Serracín