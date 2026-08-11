Tercer operador móvil: Licitación no recibió propuestas; ASEP evalúa un segundo llamado

La concesión para el Servicio de Comunicaciones Personales No. 106 contempla la prestación del servicio a nivel nacional.

Panamá/La licitación pública para incorporar un tercer operador de telefonía móvil en Panamá no recibió propuestas durante el acto de precalificación realizado este martes, por lo que la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) evalúa convocar un segundo llamado.

El proceso corresponde a la Licitación Pública No. 01-2026-Telco, mediante la cual el Estado busca otorgar una concesión para prestar el Servicio de Comunicaciones Personales No. 106 (PCS) a nivel nacional.

Alkin Saucedo, director nacional de Telecomunicaciones de la ASEP, confirmó que ninguna empresa presentó una propuesta durante el acto público.

En la mañana de hoy no recibimos ninguna propuesta, y lo que procede ahora es la revisión de los documentos de precalificación y determinar si convocamos a un segundo llamado de precalificación en busca de ese tercer operador de telefonía móvil celular en Panamá”, precisó Saucedo.

La concesión para el Servicio de Comunicaciones Personales No. 106 contempla la prestación del servicio a nivel nacional en un contexto marcado por el crecimiento sostenido del consumo de datos y la demanda de servicios de telecomunicaciones de mayor capacidad.

El nuevo operador tendría la posibilidad de desarrollar desde su inicio una arquitectura 5G Stand Alone (SA), apoyado en una infraestructura nacional que ya cuenta con una cobertura móvil cercana al 96% de la población y acceso a redes 4G para aproximadamente el 86% de los habitantes.

Actualmente, el país registra más de cinco millones de líneas móviles activas, con una penetración superior al 100% de la población. De ese total, cerca del 79% corresponde a usuarios de prepago, mientras que el 21% pertenece al segmento pospago, una tendencia que, según las autoridades, responde al dinamismo económico y a la preferencia de los usuarios por evitar contratos fijos.

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