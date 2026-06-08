Panamá pone en marcha este martes la búsqueda de un tercer operador móvil

El nuevo operador tendría la posibilidad de desarrollar desde su inicio una arquitectura 5G Stand Alone (SA), apoyado en una infraestructura nacional que ya cuenta con una cobertura móvil cercana al 96% de la población y acceso a redes 4G para aproximadamente el 86% de los habitantes.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá inicia este martes un proceso clave para el futuro de su sector de telecomunicaciones con la apertura de la licitación pública internacional que permitirá la incorporación de un tercer operador de telefonía móvil a nivel nacional.

La iniciativa surge en un contexto considerado altamente atractivo para la inversión extranjera y tiene como objetivo principal fortalecer la competencia, impulsar la innovación tecnológica y consolidar al país como un hub regional de conectividad y desarrollo digital.

El mercado panameño cuenta actualmente con más de cinco millones de líneas móviles activas, una cifra que supera el tamaño de su población, lo que evidencia una alta penetración del servicio. De ese total, aproximadamente el 79% corresponde a usuarios prepago, un segmento dinámico y sensible a las ofertas comerciales, lo que abre oportunidades para nuevos actores con propuestas competitivas.

En los últimos años, la reducción del mercado de cuatro a dos operadores ha generado un escenario en el que distintos analistas consideran que existe espacio real para estimular la competencia y ampliar las opciones disponibles para los consumidores. Esta visión se sustenta también en los indicadores de portabilidad numérica, que acumulan más de 5.5 millones de transacciones desde 2011, reflejando la disposición de los usuarios a cambiar de operador en busca de mejores condiciones.

La licitación contempla la asignación inicial de 40 MHz de espectro radioeléctrico en bandas medias, considerado un recurso clave para el despliegue eficiente de redes 5G. Especialistas destacan que las condiciones económicas del proceso se ubican entre las más competitivas de la región, lo que lo convierte en una oportunidad relevante para grupos internacionales con planes de expansión en América Latina.

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El nuevo operador tendría la posibilidad de desarrollar desde su inicio una arquitectura 5G Stand Alone (SA), apoyado en una infraestructura nacional que ya cuenta con una cobertura móvil cercana al 96% de la población y acceso a redes 4G para aproximadamente el 86% de los habitantes. Además, desde 2025 el país dispone de servicios 5G no autónomos (NSA), lo que facilita la transición hacia tecnologías de última generación.

Panamá también refuerza su atractivo por su posición geográfica estratégica, la presencia de cables submarinos internacionales, el crecimiento de centros de datos y una amplia red de fibra óptica, factores que consolidan su perfil como hub digital regional.

A esto se suma un entorno jurídico estable y una economía dolarizada, condiciones que reducen riesgos para inversionistas internacionales y que suelen ser determinantes en proyectos de telecomunicaciones de largo plazo.

Con este proceso, Panamá busca no solo incorporar un nuevo competidor al mercado móvil, sino también acelerar su transformación digital, fomentar la inversión extranjera y ampliar las oportunidades de acceso a servicios móviles más avanzados para millones de usuarios en todo el país.

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