Panamá abrirá licitación para un tercer operador de telefonía móvil, confirma ASEP

De acuerdo con la funcionaria, la entrada de este nuevo operador permitirá ampliar la oferta de servicios en el país.

Ciudad de Panamá, Panamá/Panamá avanzará este año en el proceso de licitación para incorporar un tercer operador de telefonía móvil, con el objetivo de ampliar la competencia y diversificar la oferta de servicios en el sector de telecomunicaciones.

El anuncio fue realizado por la administradora general de la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), Zelmar Rodríguez Crespo, durante la presentación de un micrositio web que servirá como plataforma informativa para potenciales inversionistas interesados en el mercado local. Según explicó la funcionaria, el país se encuentra en condiciones de iniciar este proceso, luego de que desde febrero de 2025 se trabajara en las acciones necesarias para fortalecer el sector, que actualmente opera con dos compañías activas.

El portal digital, ya disponible, reúne información clave sobre el comportamiento del mercado de telefonía móvil en Panamá, incluyendo datos sobre su impacto socioeconómico, tendencias, dinámica competitiva y proyecciones. Además, ofrece indicadores técnicos y detalles sobre la infraestructura existente, como redes de fibra óptica, torres de telecomunicaciones y centros de datos.

De acuerdo con cifras de la ASEP al cierre de 2025, en el país existen más de cinco millones de líneas móviles activas. De estas, el 79% corresponde a usuarios de prepago, mientras que el 21% pertenece al segmento pospago, lo que evidencia el potencial del mercado para la entrada de un nuevo competidor.

La plataforma también incluye información sobre el espectro radioeléctrico disponible para servicios móviles, así como el marco legal que regula el sector y los lineamientos del proceso de licitación que se desarrollará durante este año.

El mercado de telefonía móvil en Panamá ha experimentado un crecimiento sostenido desde la introducción del servicio en 1996. La expansión de la demanda llevó a la migración del sistema de numeración de siete a ocho dígitos en 2005, consolidando un sector que actualmente supera los cinco millones de usuarios.