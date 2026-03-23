Empleo formal e inversión: acciones para reactivar la economía panameña, según exministro Carles

A este panorama se suma el crecimiento de la informalidad, que supera las 770 mil personas, lo que eleva a cerca de un millón la cantidad de ciudadanos sin acceso a un empleo estable o con condiciones laborales adecuadas.

Ciudad de Panamá, Panamá/El desempleo en Panamá se mantiene como uno de los principales desafíos económicos del país, con una tasa que alcanza el 10.4%, según diversos estudios. Esta cifra representa a unos 222 mil panameños sin empleo formal. A este panorama se suma el crecimiento de la informalidad, que supera las 770 mil personas, lo que eleva a cerca de un millón la cantidad de ciudadanos sin acceso a un empleo estable o con condiciones laborales adecuadas.

El exministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Luis Ernesto Carles, explicó que estas cifras reflejan un retroceso en comparación con años anteriores. Detalló que, entre 2005 y 2019, el país mantuvo niveles de desempleo cercanos al 6%, e incluso alcanzó tasas de 4.1% en 2012 y 2013, consideradas de pleno empleo. Sin embargo, luego de la pandemia de COVID-19, el desempleo se disparó a 18.3% y, aunque ha disminuido, ha mostrado un repunte en los últimos años.

Carles indica que la reactivación del empleo dependerá en gran medida de la ejecución de proyectos de inversión pública y privada. Iniciativas como desarrollos logísticos, energéticos y de infraestructura podrían impulsar la generación de plazas laborales en los próximos años.

No obstante, advierte que estos proyectos deben concretarse con rapidez para tener un impacto real en la economía. De lo contrario, el país podría enfrentar un estancamiento prolongado en su mercado laboral.

En ese sentido, subrayó que el empleo formal sigue siendo clave para mejorar la calidad de vida de la población, dinamizar el consumo y garantizar la estabilidad económica a largo plazo.

Uno de los sectores más afectados es el de los jóvenes. Se estima que al menos 96 mil personas entre 20 y 29 años se encuentran desempleadas, lo que evidencia una brecha importante en la inserción laboral de esta población. El análisis también señala que el mercado laboral enfrenta presiones adicionales debido al ingreso anual de al menos 46 mil personas a la población económicamente activa.

Esto implica que el país necesita generar más de 40 mil empleos al año solo para mantener los niveles actuales, y una cifra mayor de forma significativa para reducir el desempleo. El también exdiputado señaló que factores como la desaceleración económica, el cierre de empresas y la disminución de la actividad en sectores clave han incidido en este comportamiento.

Además, la reducción en la cantidad de cotizantes a la seguridad social refleja una caída en el empleo formal, lo que impacta de forma directa en el consumo y la dinámica económica del país.