Presidente Mulino y Sheinbaum se reúnen en México para fortalecer la cooperación bilateral

Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunió este miércoles con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en un encuentro en el que ambos mandatarios tienen previsto fortalecer la relación bilateral y abordar una agenda centrada en el comercio, las inversiones, la integración regional y la cooperación entre ambos países.

La reunión también contempla conversaciones sobre cooperación científica y tecnológica, además de asuntos multilaterales de interés común para Panamá y México. Como parte de su agenda oficial, Mulino promoverá la participación de México en el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe 2027, que se celebrará el próximo año en Panamá.

El mandatario panameño llegó ayer martes a la Ciudad de México para cumplir una visita oficial. A su arribo fue recibido con los honores correspondientes por autoridades del Gobierno mexicano, entre ellas el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; la subsecretaria para América Latina y el Caribe, Raquel Serur, y el director general para Centroamérica y el Caribe, Carlos Imanol Belausteguigoitia.

Mulino viajó acompañado por la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, así como por una delegación oficial integrada por el canciller Javier Martínez Acha; el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares; el ministro para Asuntos del Canal, José Ramón Icaza; y la secretaria de Asuntos Económicos y Competitividad, Kristelle Getzler.

Este enfoque responde mejor al criterio periodístico, porque abre con el hecho del día (la reunión) y luego incorpora como contexto que el mandatario llegó a México el martes para cumplir la visita oficial.

Este es el viaje número 26 del presidente. Mulino, en lo que va de su mandato.