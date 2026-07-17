San Miguelito redobla la vigilancia en centros educativos por hechos de violencia y microtráfico

San Miguelito/La Policía Nacional reforzó la seguridad en varios centros educativos del distrito de San Miguelito, luego de los operativos realizados contra el microtráfico y ante la preocupación de padres de familia por los hechos de violencia registrados en algunos sectores.

El jefe de la zona policial de San Miguelito, Javier Batista, explicó que, debido a la situación de seguridad que enfrenta el distrito, algunos planteles pueden verse afectados de manera directa o indirecta.

"Nosotros hemos repotenciado la seguridad, apostando agentes policiales en las proximidades de los centros educativos, sobre todo en los horarios pico, así como también a la Policía de Menores, en coordinación con los directivos de estas instituciones, para realizar acciones importantes dentro de las aulas, donde se ha logrado ubicar a algunos menores por presunta sustancia ilícita", indicó.

Añadió que, como parte de la operación nacional desarrollada recientemente por la Policía Nacional, en el sector de Santa Marta fueron aprehendidas cinco personas presuntamente vinculadas a la venta de drogas, quienes, según dijo, afectaban de manera directa o indirecta a los estudiantes mediante el microtráfico.

El jefe policial detalló que, paralelamente a estos operativos, se fortalece el programa Escuelas Vigilantes, enfocado en la prevención.

Nosotros estamos implementando maximizar las capacidades del Departamento de Seguridad Ciudadana, toda vez que para nosotros es una línea importante en materia de prevención. Llevamos ya 12 escuelas en el programa Escuelas Vigilantes y tenemos ocho más pendientes", explicó.

También indicó que la institución desarrolla otros programas de prevención junto con la Policía de Menores. Hizo un llamado a los padres de familia a involucrarse en la supervisión de sus hijos y colaborar con las autoridades.

Los padres de familia somos una pieza clave, siendo el primer anillo de la educación inicial el hogar. Invitamos a los padres de familia a que tengan mucho más control sobre los menores de edad, especialmente en los horarios en que está vigente el toque de queda en el distrito de San Miguelito, para conocer dónde se mantienen nuestros niños y niñas y evitar que puedan verse afectados de manera directa o indirecta", manifestó.

Cabe señalar que San Miguelito es uno de los distritos con mayores índices de criminalidad del país, por lo que las autoridades mantienen operativos permanentes para combatir delitos como el microtráfico, el porte ilegal de armas y otros hechos de violencia.

Con información de Hellen Concepción.